Bologna. 40enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori alla cena aziendale

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 40enne italiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori. L’arresto è stato eseguito durante una richiesta d’aiuto di una donna che nel corso di una cena aziendale in un ristorante, aveva telefonato al 112 per segnalare la presenza dell’ex compagno che l’aveva raggiunta, insultandola e interrompendo la serata conviviale. Alla vista dei Carabinieri, la donna si è gettata tra le braccia dei militari piangendo e chiedendo aiuto. Ricostruendo l’accaduto e analizzando la storia tra i due ex conviventi, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 40enne che non accettando la fine della relazione sentimentale, avvenuta otto mesi fa verosimilmente a causa degli atteggiamenti negativi dell’uomo che avevano turbato l’ambiente familiare, aveva iniziato a perseguitarla. Informato dai Carabinieri, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna disponeva di procedere con giudizio direttissimo.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna