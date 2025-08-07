Bologna, 51enne allontanato da casa per maltrattamenti alla compagna: misura cautelare eseguita dai Carabinieri

È stata eseguita ieri, mercoledì 6 agosto, dai Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini, un’ordinanza di misura cautelare a carico di un 51enne bolognese, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata nei confronti della compagna.

L’uomo è stato raggiunto dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla persona offesa, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato l’intera attività investigativa.

L’indagine è partita di recente, quando la vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare il compagno, dopo anni di soprusi e violenze verbali e fisiche. A spingerla a sporgere denuncia sarebbe stata l’ennesima aggressione subita una decina di giorni fa, sfociata in schiaffi, pugni e spinte, durante una discussione nata per futili motivi. Ferita ma cosciente, la donna ha chiamato i soccorsi ed è stata trasportata al Pronto Soccorso Generale del Policlinico Sant’Orsola, dove ha ricevuto le cure necessarie prima di essere dimessa.

«Dopo averlo sopportato per anni, la persona offesa ha deciso di denunciarlo perché si era resa conto di essere in pericolo», spiegano i Carabinieri.

Una volta identificato, il 51enne è stato formalmente riconosciuto come persona sottoposta alle indagini e sottoposto alla misura cautelare emessa dal magistrato. L’intervento rientra nella più ampia azione di contrasto alla violenza domestica portata avanti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio bolognese.