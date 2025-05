BOLOGNA. ADDETTO ALLA SICUREZZA DEL NEGOZIO TIGOTA’ RISCHIA LA VITA PER FERMARE UNA CLIENTE CHE VOLEVA ALLONTANARSI SENZA PAGARE LO SHAMPOO. ARRESTATA DAI CARABINIERI

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato la presunta autrice di una tentata rapina impropria, aggravata dall’uso delle armi. È successo al punto vendita Tigotà di via Di Corticella, quando è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri per aiutare un addetto alla sicurezza che era stato aggredito da una cliente che voleva allontanarsi senza pagare alcune confezioni di shampoo. All’arrivo dei Carabinieri, la cliente era molto agitata e stava ancora litigando con l’addetto alla sicurezza nel parcheggio del locale: identificata in una 45enne bolognese, la donna è stata tranquillizzata, prima di procedere agli accertamenti del caso. L’addetto alla sicurezza ha riferito ai Carabinieri che era intervenuto su richiesta di una cassiera che aveva visto la cliente occultare alcune confezioni di shampoo nello zaino e uscire poi dal negozio senza pagare la merce. Infastidita dall’addetto alla sicurezza che l’aveva seguita, invitandola a restituire la refurtiva, la 45enne reagiva in modo aggressivo, dapprima tentando di colpirlo con dei pugni, poi, estraendo un coltello da cucina dalla borsa, e sferrandogli alcuni fendenti che lo attingevano sul maglione, senza raggiungere il corpo. L’addetto alla sicurezza è riuscito a disarmare la donna, facendo cadere il coltello a terra, successivamente sequestrato dai Carabinieri, procurandosi però una live ferita da difesa ad una mano, medicata sul posto dai sanitari del 118, senza necessità di ulteriori cure in ospedale. La refurtiva del valore di una settantina di euro è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la presunta responsabile, arrestata dai Carabinieri, è stata tradotta presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna