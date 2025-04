Bologna, arrestato 25enne per spaccio e resistenza ai Carabinieri: divieto di dimora in città

Piazza Scaravilli, una delle zone più monitorate del centro cittadino per fenomeni legati allo spaccio di droga, è stata teatro di un arresto nella serata di ieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno fermato un giovane di 25 anni di origine maliana, senza fissa dimora e disoccupato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del traffico di droga. I militari hanno notato il giovane estrarre qualcosa da un borsello e cederla a un altro ragazzo, un 21enne di nazionalità statunitense, in cambio di denaro. Il sospetto di uno scambio illecito ha spinto i Carabinieri a intervenire immediatamente, bloccando entrambi i soggetti.

Nel corso della perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di circa 100 euro in contanti e 12 grammi di hashish, mentre il 21enne ha consegnato spontaneamente la sostanza appena acquistata, confermando i sospetti. Il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Durante le operazioni, l’arrestato ha opposto resistenza, minacciando e aggredendo verbalmente i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo. La sua condotta ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato condotto davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il 25enne il divieto di dimora a Bologna e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.