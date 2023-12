Bologna. Bancarotta, sequestrate quote a società legata al Verona. Proprietario del club Maurizio Setti è indagato

La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un sequestro preventivo su una partecipazione azionaria di una srl nella società calcistica Verona Calcio, su ordine del Gip. Il proprietario del club, l’imprenditore Maurizio Setti, è sotto indagine per bancarotta insieme a un’altra persona. La Finanza afferma che il provvedimento è stato preso dopo indagini sul fallimento di una società per azioni che era proprietaria della partecipazione azionaria in questione. Il Verona Calcio ha risposto sul suo sito web, dichiarando che il sequestro non riguarda il patrimonio della Hellas Verona Fc Spa e che il sequestro fa parte di una disputa giudiziaria tra il gruppo societario di Maurizio Setti e quello di Gabriele Volpi.