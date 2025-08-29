Bologna, blitz al pronto soccorso: arrestato ladro sorpreso con farmaci e dispositivi medici

Un 36enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna dopo essere stato sorpreso a rubare nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato fermato da una guardia giurata a seguito della segnalazione di armadietti scassinati da parte di un’infermiera.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nello zaino del sospetto quindici farmaci, tra cui Tachipirina, Tavor, Valium e Rivotril, un computer del valore di 300 euro e un glucometro del valore di 700 euro. Ulteriori controlli hanno evidenziato danni in altre stanze e la manomissione di un frigorifero contenente farmaci, con ammanchi ancora in fase di quantificazione.

Il 36enne ha ammesso le proprie responsabilità e ora dovrà rispondere di furto aggravato. È stato disposto il rito direttissimo.