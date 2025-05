Bologna, Borgo Panigale: lotta al traffico di droga, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri arresta un 73enne algerino

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 73enne algerino, residente a Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo che i Carabinieri stavano effettuando ai clienti di un esercizio pubblico situato nel Quartiere Borgo Panigale – Reno. Alla vista dell’anziano cliente, già noto per i suoi precedenti di polizia, i Carabinieri lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di sette dosi di una sostanza stupefacente del tipo cocaina e un pezzo di hashish. Il controllo dei Carabinieri è proseguito in un appartamento situato nelle vicinanze ed è terminato col ritrovamento di altre dosi di cocaina e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. Durante i controlli, i Carabinieri hanno identificato anche un 61enne e un 50enne, entrambi italiani, i quali sono stati trovati n possesso di alcuni grammi di cocaina suddivisi in dosi. I due soggetti sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 73enne algerino, invece, è stato arrestato e processato con giudizio direttissimo, come disposto dal Procura della Repubblica di Bologna. L’arresto è stato convalidato e il 73enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.