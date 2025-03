Bologna. Cinquant’anni dalla morte del Brigadiere dei Carabinieri Andrea Lombardini, medaglia d’oro al valor civile

Argelato (BO): Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno ricordato il Brigadiere dei Carabinieri Andrea Lombardini, nel corso di una cerimonia pubblica, alla presenza delle autorità civili e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La funzione religiosa è stata celebrata da Don Giuseppe Grigolon, Cappellano Militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

CINQUANT’ANNI DALLA MORTE DEL VALOROSO BRIGADIERE – MOTIVAZIONE DELL’ONORIFICENZA CONCESSA IL 30/12/1974:

“Informato della presenza in una zona isolata di quattro automezzi sospetti, benché libero dal servizio si portava prontamente sul posto insieme a un subalterno. Rinvenuto uno solo dei veicoli con a bordo attrezzi da scasso, non desisteva dal ricercare gli altri, individuandone uno dopo rapida indagine. Con decisione e fermezza si avvicinava per procedere all’identificazione degli occupanti, ma, fatto proditoriamente segno a numerosi copi d’arma da fuoco, cadeva al suolo mortalmente ferito. Luminoso esempio di assoluta dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio. Argelato (Bologna), 5 dicembre 1974.”

Link:

https://www.quirinale.it/onori ficenze/insigniti/3793

https://www.carabinieri.it/chi -siamo/oggi/medagliere/decoraz ioni-individuali/medaglia-d% 27oro-al-valor-civile-alla- memoria/Lombardini-Andrea

Comando Provinciale Carabinieri Bologna