Bologna, furti di collane nel centro: arrestato 31enne di origine marocchina dopo inseguimento a piedi dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato, ieri sera, un 31enne di origine marocchina, senza fissa dimora e disoccupato, con l’accusa di furto con strappo. L’uomo è anche stato denunciato per altri due analoghi furti avvenuti poco prima nel centro cittadino.

L’episodio che ha portato all’arresto è avvenuto nella tarda serata, quando una gazzella del Radiomobile, in transito in via M. D’Azeglio, è stata fermata da una 26enne che ha raccontato ai militari di essere stata avvicinata da un giovane nordafricano all’angolo con piazza di Porta San Mamolo, il quale le aveva strappato dal collo una collana in oro per poi darsi alla fuga.

Pochi istanti dopo, un’altra pattuglia ha notato il sospetto in fuga lungo la pista ciclabile di viale Panzacchi, dando il via a un inseguimento a piedi da parte di un Carabiniere. La corsa è terminata in via Miramonti, dove il 31enne è stato bloccato al termine di una lunga salita. Durante la fuga, l’uomo si è disfatto della collana appena rubata, poi recuperata e restituita alla vittima dai militari.

Gli accertamenti immediatamente successivi hanno permesso di ricondurre al fermato altri due episodi verificatisi nella stessa serata nel centro di Bologna. Il primo è una rapina in via Castiglione, dove una 34enne è stata minacciata con una bottiglia in vetro e derubata di una collanina in oro. Il secondo è un furto con strappo in via Urbana, ai danni di una 53enne, per il quale era già stata attivata la sala operativa della Questura.

Dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, il 31enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato”. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, si attende ora l’udienza di convalida davanti al G.I.P..