Bologna. Incidente Mortale sulla SS 569 “Di Vignola” a Valsamoggia

Bologna, 5 dicembre 2023 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 569 “Di Vignola”, al km 28,400, nei pressi di Valsamoggia, in provincia di Bologna. L’incidente ha coinvolto due veicoli e un furgone, causando la morte di una persona.

A seguito dell’incidente, il traffico sulla SS 569 è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Per gestire la situazione e deviare il flusso dei veicoli, è stato attivato un by-pass tramite le rampe dello svincolo 13.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per garantire la sicurezza del traffico e per ripristinare la normale viabilità il più rapidamente possibile. Le autorità stanno conducendo le indagini necessarie per accertare le cause esatte dell’incidente.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico nella zona, e si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e seguire eventuali deviazioni stradali. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Immagini di repertorio