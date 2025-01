Bologna. La vetrata dell’ospedale Rizzoli in frantumi: colpita da un cinghiale

Un enorme cinghiale, forse spaventato dal passaggio di un’auto, ha colpito violentemente una vetrata del Centro di ricerca Codivilla Putti dell’Istituto Rizzoli, frequentato quotidianamente da migliaia di persone tra pazienti e personale medico. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, se non per la vetrata gravemente danneggiata e qualche graffio per il povero cinghiale.

Forse è stato svegliato e spaventato dal rumore di un’automobile o qualcos’altro, che ha causato la sua impetuosa corsa contro la vetrata blindata. “Nella zona collinare circostante è noto che ci siano numerosi animali selvatici, specialmente cinghiali – affermano dal Rizzoli -, ed è per questo che chi transita di sera o di notte presta particolare attenzione. Ciò che sorprende è che un evento del genere sia avvenuto di giorno, nonché il fatto che si tratti di un incidente isolato e insolito. Non era mai accaduto prima”.

Le autorità locali sono intervenute per registrare l’accaduto e prendere i provvedimenti necessari.