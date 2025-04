Bologna. Morte sospetta: avviate le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo su disposizione della procura della Repubblica di Bologna

MORTE SOSPETTA A BOLOGNA: AVVIATE LE INDAGINI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato le indagini per risalire alle cause di una morte sospetta, avvenuta al Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore. È successo questa notte, intorno alla mezzanotte, quando i Carabinieri sono stati informati dai sanitari del 118 che un giovane sulla ventina, soccorso in zona Barca e trasportato in ambulanza nella struttura sanitaria, era deceduto. Il giovane è stato identificato dai Carabinieri in un 19enne tunisino, residente a Bologna.