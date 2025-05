Bologna, pedina l’ex moglie nonostante il divieto: arrestato 34enne grazie al dispositivo elettronico

Era stato vietato dal giudice di avvicinarsi all’ex moglie, ma ha violato la misura e ha cercato di pedinarla. Un 34enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna per inosservanza del divieto di avvicinamento imposto dal Tribunale, misura disposta a seguito di denunce per maltrattamenti in famiglia.

Il dispositivo elettronico fornito alla vittima – una donna anch’essa di nazionalità nigeriana – ha segnalato la presenza dell’uomo mentre lei si trovava su un autobus di linea. L’allarme è stato trasmesso in tempo reale alla Centrale Operativa dell’Arma, che ha immediatamente inviato una pattuglia nella zona indicata.

La donna, accortasi della presenza dell’ex marito che la stava seguendo nel tentativo di raggiungerla, ha a sua volta richiesto aiuto con il supporto di alcuni passeggeri. I militari, grazie al sistema di tracciamento elettronico e alle segnalazioni, sono riusciti a intercettare il 34enne poco dopo, mentre tentava di dileguarsi.

L’arresto è scattato in flagranza differita, come previsto dalle disposizioni del cosiddetto “Codice Rosso”, il pacchetto normativo introdotto per tutelare le vittime di violenza domestica. L’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza dei Carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.

Dopo l’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato, ma l’indagato è stato rimesso in libertà avendo chiesto i termini a difesa, in attesa del processo.