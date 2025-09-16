Bologna, presentato il nuovo Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri: è il Tenente Colonnello Stefano Invernizzi

Cambio al vertice del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna: prende ufficialmente servizio il Tenente Colonnello Stefano Invernizzi, ufficiale di lungo corso con una carriera ventennale nell’Arma.

Originario di Viterbo e 46 anni, Invernizzi è arruolato dal 1999, quando ha intrapreso il percorso formativo presso l’Accademia Militare di Modena. Laureato in Giurisprudenza, ha maturato numerose esperienze di comando in Italia e all’estero.

Un curriculum di comando tra indagini, missioni e operazioni sensibili

Il nuovo comandante del Reparto Operativo felsineo arriva a Bologna dopo l’incarico di Capo Sezione al Comando Generale dell’Arma. Precedentemente ha guidato il Nucleo Investigativo di Bari, le Compagnie Carabinieri di La Spezia e Macomer (Nuoro), nonché il Nucleo Operativo della Compagnia di Catania.

Invernizzi ha inoltre ricoperto il ruolo di comandante di Plotone del Battaglione di Genova e ha partecipato a missioni internazionali, tra cui quella in Iraq, portando con sé un bagaglio di esperienze operative e strategiche che oggi mette a disposizione della provincia di Bologna.

Continuità e rinnovamento per la sicurezza del territorio

La nomina segna un passo importante per il presidio di legalità sul territorio bolognese: il Reparto Operativo è infatti il cuore delle attività di investigazione più complesse, dal contrasto alle organizzazioni criminali fino alle indagini di respiro nazionale.

Con l’arrivo del Tenente Colonnello Invernizzi a capo della struttura, l’Arma dei Carabinieri a Bologna rinnova il proprio impegno a favore della sicurezza dei cittadini, facendo leva su un ufficiale con una lunga esperienza in investigazioni, operazioni di contrasto e cooperazione internazionale.