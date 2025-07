Bologna. Prevenzione al Pilastro. Un arresto dei Carabinieri

Bologna: “Finalmente siete arrivati!” è una delle tante manifestazioni d’affetto dei cittadini che si rivolgono ai Carabinieri della nuova Stazione Bologna Pilastro. Centinaia di persone identificate e numerosi veicoli controllati negli ultimi giorni dai Carabinieri. Controlli del territorio diurni e notturni sono all’ordine del giorno ormai, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della zona, con particolare attenzione a quelle situazioni di degrado e criminalità intrisa nelle vie del rione che non consentono ai cittadini di godersi il territorio. L’attenzione dei Carabinieri, infatti, è ricaduta sulla presenza sospetta di alcuni soggetti seduti davanti a un locale. Alla vista dei Carabinieri, un giovane con un marsupio a tracolla si è spaventato ed è fuggito, nel tentativo di sbarazzarsi di alcuni involucri e dileguarsi tra le siepi di un palazzo. La fuga dell’uomo è stata interrotta dalla prontezza operativa di due giovani Carabinieri (uomo e donna) che lo hanno raggiunto e identificato in uno straniero sulla trentina, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia. Durante le operazioni di identificazione, i Carabinieri hanno trovato hashish, cocaina e 480 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Compagnia Carabinieri Bologna Centro, Maggiore David Millul.

All. Foto CC BO Pilastro.