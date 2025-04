Bologna, riapre il bando per la sostituzione di impianti di riscaldamento

Bologna, 22 gennaio 2025 – La Regione Emilia-Romagna annuncia la riapertura del bando per i contributi destinati alla sostituzione di caldaie, camini e stufe a legna o pellet con nuovi impianti di classe energetica superiore. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 27 gennaio e fino al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento dei fondi.

Grazie a un finanziamento di circa 10 milioni di euro provenienti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il bando si preannuncia come un’opportunità per i cittadini delle zone di pianura, già beneficiari del contributo Conto termico dall’inizio del 2023. La misura mira a incentivare il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, in linea con le politiche regionali per la qualità dell’aria.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, utilizzando credenziali di autenticazione come SPID o Carta di identità elettronica. Il bando è rivolto a chi desidera sostituire impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa con modelli a 5 stelle o pompe di calore. Gli impianti ammissibili includono caldaie a legna e pellet, stufe e camini, tutti con potenza fino a 35 kW e classificazione emissiva fino a 4 stelle.

I contributi variano a seconda del tipo di impianto installato, con importi massimi che vanno da 3.000 a 8.000 euro, a seconda del sistema scelto. L’assessore all’ambiente, Irene Priolo, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come una maggiore efficienza energetica possa contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria.

Con la riapertura di questo bando, la Regione intende premiare i cittadini che si impegnano attivamente per un ambiente più pulito e sostenibile.