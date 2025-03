Bologna, scoperto ‘diplomificio’: sette indagati per esami di maturità comprati

Un giro d’affari di centinaia di migliaia di euro è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Bologna, che ha portato alla luce un vero e proprio ‘diplomificio’. In un istituto privato della città, i partecipanti pagavano migliaia di euro per frequentare lezioni di recupero anni scolastici e poi sostenere l’esame di maturità in due scuole paritarie corrotte situate in Campania e Abruzzo.

Le indagini, che hanno coinvolto sette persone, ipotizzano reati di associazione per delinquere finalizzata al falso e alla corruzione. L’operazione, scattata questa mattina, ha portato a perquisizioni e al sequestro di conti correnti e dell’immobile dell’istituto bolognese, che negli ultimi cinque anni ha visto i propri ricavi aumentare del 600%. Secondo le Fiamme Gialle, il giro di denaro tra gli istituti supera i 250mila euro, cifra che potrebbe crescere con l’avanzare delle indagini.