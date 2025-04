Bologna, tragico incidente in tangenziale: operaio perde la vita

Questa mattina, intorno alle 5:45, un grave incidente ha scosso la tangenziale di Bologna. Un furgone ha travolto un cantiere stradale in fase di smobilitazione, causando la morte di un operaio e il ferimento di altre due persone. L’episodio è avvenuto nel tratto tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione dell’A14 Bologna-Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, il cantiere era correttamente segnalato e gli operai stavano ultimando le operazioni di chiusura quando il veicolo è piombato su di loro. La Polizia Stradale è al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

A seguito dell’incidente, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo, provocando rallentamenti e disagi al traffico mattutino. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 8, sebbene su una sola corsia.

Questo tragico evento solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza dei cantieri stradali e sulle misure necessarie per proteggere i lavoratori esposti ai rischi del traffico veicolare.?