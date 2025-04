Bologna: tentato furto in abitazione, 22enne albanese arrestato dopo inseguimento

Un tentato furto in abitazione si è concluso con l’arresto di un 22enne di origini albanesi da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna. L’incidente è avvenuto nella serata del 4 aprile 2025 nel quartiere San Donato-San Vitale, quando un passante ha notato due uomini sul balcone di un appartamento di via Ghiberti. I due stavano cercando di entrare nell’abitazione dopo aver infranto il vetro della finestra, ma la loro azione è stata interrotta dal testimone che ha immediatamente avvisato le autorità.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dal passante, le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute tempestivamente, riuscendo a intercettare i due uomini che stavano fuggendo verso via Massarenti. Mentre uno dei ladri è riuscito a scappare, il complice, identificato come il 22enne albanese, è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato nella sua disponibilità una torcia, guanti da lavoro, un passamontagna e numerosi oggetti, tra cui gioielli, orologi e bigiotteria, che non è riuscito a giustificare. La refurtiva, ritenuta di provenienza furtiva, è stata sequestrata e portata presso il Nucleo Radiomobile.

Il giovane è stato arrestato per tentato furto in abitazione e denunciato per ricettazione. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e imposto al giovane la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. La refurtiva è attualmente disponibile per la visione da parte dei cittadini che ritengono di poterla riconoscere.