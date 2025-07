Bologna, tragedia all’alba a Sasso Marconi: 55enne investita e uccisa mentre porta fuori il cane

Simona Guerrini, originaria di Ravenna, travolta da un furgone guidato da un 22enne. Il giovane sottoposto ad alcol e droga test. Un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità delle prime ore del mattino nella campagna bolognese. Martedì 22 luglio, poco prima delle 6, Simona Guerrini, 55 anni, ravennate residente nella zona, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgoncino mentre stava portando fuori il suo cane in via Olivetta, tra le frazioni di Mongardino e Tignano, nel territorio comunale di Sasso Marconi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Borgo Panigale, la donna stava passeggiando vicino alla sua abitazione quando è stata travolta da un mezzo commerciale alla cui guida si trovava un ragazzo di 22 anni. L’impatto si è rivelato fatale per la donna, morta sul colpo o poco dopo nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, giunti con ambulanza e automedica.

Il giovane conducente, visibilmente sotto shock, è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti di rito, tra cui l’alcol test e l’esame tossicologico. Come previsto dalla normativa vigente in casi di decessi su strada, il 22enne sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto che consentirà lo svolgimento degli accertamenti.

I rilievi sono stati eseguiti dai militari, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, compresa la visibilità in quel tratto e l’eventuale presenza di testimoni.

L’intera comunità è sotto choc per la scomparsa di Simona Guerrini, molto conosciuta in zona.