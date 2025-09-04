Bologna, tragedia in via Emilia Levante: 56enne bengalese travolto da una moto, morto in ospedale

Dramma ieri sera, mercoledì 3 settembre, a Bologna. Poco dopo le 20 un uomo di 56 anni, cittadino del Bangladesh residente in città, è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Emilia Levante e via Nicolò Pasquali Alidosi.

L’impatto lo ha sbalzato a terra violentemente. Soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, l’uomo è deceduto intorno alle 22 nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Feriti in modo non grave sia il conducente della moto che il passeggero, anch’essi ricoverati nello stesso ospedale.

La polizia locale ha effettuato i rilievi sul posto e sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto, per chiarire con precisione le cause dell’investimento mortale.