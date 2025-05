BOLOGNA. TRUFFATORI SCATENATI, MA BRACCATI DALLA CAMPAGNA INFORMATIVA DEI CARABINIERI CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

Bologna e Provincia: La campagna informativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna contro le truffe agli anziani prosegue senza sosta, grazie al volantinaggio e agli incontri con gli anziani, organizzati con la collaborazione delle autorità comunali che mettono a disposizione i locali pubblici. Un sistema informativo semplice, ma efficace perché a fronte delle numerose truffe consumate ogni giorno, si stanno registrando anche diversi tentativi di truffa che confermano l’importanza della campagna informativa. Soltanto nell’ultima settimana, tra Bologna e Provincia, sono state sventate dieci truffe ai danni di cittadini di età compresa tra i 66 e gli 86 anni. Imbrogli sofisticati e insidiosi che i criminali si sono inventati per provare ad eludere la campagna informativa dei Carabinieri e fare di tutto per convincere la vittima che la storia (truffa) che stanno raccontando (incidente stradale, intervento chirurgico, problema col conto corrente etc.) è reale. A fronte delle numerose truffe andate a vuoto, i criminali hanno iniziato ad usare anche lo “Spoofing”, una tecnica informatica per far apparire alla vittima una chiamata in arrivo con un numero di telefono che nella realtà corrisponde a una caserma dei Carabinieri. È accaduto ieri mattina a Imola, quando un 70enne ha ricevuto la telefonata di un interlocutore che era riuscito a fargli apparire un numero di telefono di un ufficio dell’Arma. Nonostante tutto, la conoscenza dell’anziano sul fenomeno delle truffe agli anziani ha avuto la meglio sul criminale che è rimasto con la cornetta del telefono in mano perché la telefonata è stata interrotta, come raccomandato dai Carabinieri.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna