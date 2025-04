Bologna, viola il divieto di avvicinamento e si presenta al lavoro dell’ex: arrestato 40enne

Si è presentato davanti al luogo di lavoro della sua ex nonostante fosse sottoposto a un provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinamento: per questo un 40enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bologna Borgo Panigale.

A lanciare l’allarme è stata la donna, 48 anni, visibilmente spaventata, che ha segnalato l’irruzione del suo ex all’ingresso dell’esercizio commerciale dove lavora. L’uomo ha tentato di entrare, violando così le misure cautelari previste dal cosiddetto “codice rosso”. La vittima è riuscita a documentare l’accaduto scattando alcune foto, poi consegnate alle forze dell’ordine.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno raggiunto la zona, rintracciato il sospettato e proceduto al suo arresto in flagranza differita, come previsto dalla normativa in materia di violenza di genere.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.