Bologna, violenza in famiglia sotto gli occhi dei figli: arrestato 39enne per maltrattamenti

Ancora un grave episodio di violenza domestica, consumato tra le mura di casa e davanti agli occhi dei figli minori. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un uomo di 39 anni, straniero e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, una donna di poco più di trent’anni, anch’essa straniera.

L’intervento dei militari è scattato in seguito alla richiesta di aiuto di un ragazzino, figlio della coppia, trovato in strada scalzo e in evidente stato di agitazione, mentre teneva al guinzaglio il proprio cane. Il minore ha riferito ai Carabinieri che, per futili motivi, il padre aveva aggredito la madre colpendola ripetutamente con pugni al volto e calci alla schiena.

Grazie alle indicazioni fornite dal giovane, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere tempestivamente l’abitazione. La donna è stata trovata in camera da letto, visibilmente sotto shock e con il volto ricoperto di sangue. In casa erano presenti anche altri figli minori e la suocera, madre della vittima, che ha assistito all’aggressione.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie. In seguito, è stata collocata insieme ai figli in una struttura protetta, al sicuro dal marito violento.

A seguito della ricostruzione dei fatti e dei gravi elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato e condotto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato”, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Le indagini proseguono per accertare eventuali episodi pregressi di maltrattamenti e verificare la situazione complessiva della famiglia.