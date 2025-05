Borgo Maggiore, parcheggio chiuso per il 3° Raduno Only-BMW il 24-25 maggio

In occasione del 3° Raduno Only-BMW, organizzato dall’Automobile Club San Marino, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore informa la cittadinanza che il Parcheggio Campo della Fiera (zona alta) sarà chiuso al traffico e con divieto di sosta a partire dalle 00:00 di sabato 24 maggio fino alle 11:30 di domenica 25 maggio 2025.

L’iniziativa, che richiama appassionati del marchio BMW da tutto il territorio e oltre, si svolgerà con il supporto della Polizia Civile e interesserà il centro di Borgo Maggiore.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata in loco e a pianificare per tempo gli spostamenti, per ridurre al minimo eventuali disagi alla circolazione.

Un evento che unisce passione per i motori e valorizzazione del territorio, richiamando numerosi visitatori nella Repubblica di San Marino.