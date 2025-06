Borsa. Riepilogo della Settimana, Guerra e Mercati…di Joseph Gasperoni (JTrader)

QUANT STOCKS IN FRENESIA, MENTRE IL MERCATO RESTA IN BILICO

Questa settimana si è aperta con un’accelerazione sorprendente su alcune azioni tecnologiche legate all’intelligenza artificiale quantistica, con QUBT (Quantum Computing Inc.) che ha guadagnato oltre il 15% in una sola sessione. Il settore sembra cavalcare l’onda speculativa in vista di nuove applicazioni militari e finanziarie basate su quantum computing.

Attenzione: sono titoli ad altissima volatilità, amati dai day trader, ma pericolosi per chi non gestisce il rischio.

GEOPOLITICA E MERCATI: COSA ASPETTARSI SE GLI USA ENTRANO IN GUERRA?

Attualmente, l’indice ES (S&P500) resta stabile, non ancora impattato direttamente dalla tensione bellica in Medio Oriente. Ma se gli Stati Uniti dovessero intervenire militarmente, ecco tre scenari plausibili:

ORO (XAUUSD): potrebbe esplodere sopra i $3.500 come bene rifugio. PETROLIO (WTI): rischio shock verso i $120, in caso di blocchi agli stretti marittimi. INDICI AMERICANI (ES, NQ): shock iniziale ribassista, seguito da potenziali rimbalzi grazie allo stimolo militare-industriale.Seguono poi gli indici europei. Se invece si va ad una de-escalation in questo caso gli indici possono tenere ed aspettarsi una nuova salita al rialzo.

NUCLEARE SOTTO I RIFLETTORI: OKLO SCATENATA

La startup OKLO (ticker OKLO) ha registrato una performance fuori scala: +30% in poche ore. Il mercato ha reagito all’approvazione di un progetto di mini-reattori nucleari per uso civile e industriale. È un settore da tenere d’occhio, soprattutto ora che l’energia nucleare torna protagonista nei piani green a lungo termine.

Focus: cosa fa SRM? 780%

SRM (Scientific Research Management) è una società attiva nel settore della consulenza strategica per enti pubblici e università, con un focus su analisi economiche, finanziamenti europei e progettazione industriale. Poco nota al grande pubblico, ma presente in molte collaborazioni istituzionali in Italia.

BORSA ITALIANA: CALO DEL 2% TRA PRUDENZA E ROTAZIONI

Il FTSE MIB chiude la settimana in calo del 2%, appesantito da prese di profitto sui bancari e vendite su utility e industriali. La rotazione settoriale si fa sentire, mentre il mercato attende nuovi segnali dalla BCE.

Consigli: Valutare posizioni short sul mercato in caso di guerra e rottura al ribasso degli indici. In questo caso valutare anche qualche operazione sulle opzioni (attenzione al rischio).

Per il lungo periodo i settori nucleari, quant, data rimangono i piu’ caldi.

Immagine sul Petrolio-grafico giornaliero