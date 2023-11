La A.P.S. Pro Loco Monte Colombo ha acquistato la porzione a monte del bosco botanico di Monte Colombo, con atto in data 04.10.2023 a rogito del notaio Sara Cesaroni di Coriano.



L’assemblea dei soci ha autorizzato un’operazione che ha consentito di raggiungere un risultato storico, obiettivo di lungo termine dal forte impatto, anche potenziale, sulle politiche turistiche, ambientali, paesaggistiche del nostro Comune.

La disponibilità finanziaria che ha consentito di perfezionare l’acquisto è il frutto del lavoro dei fondatori, degli otto presidenti, dei membri dei comitati direttivi via via succedutisi, dei volontari tutti della Pro Loco, nel corso di oltre 53 di vita dell’associazione.



L’acquisto è a loro dedicato.



La Pro Loco cederà il bosco in comodato d’uso pluriennale al Comune di Montescudo-Monte Colombo, affinché possa valorizzarlo e metterlo a disposizione di tutta la cittadinanza.

A.P.S. Pro Loco Monte Colombo