Boxe: Medaglia d’oro per Massari Mattia al Torneo di RiminiWellness. Soddisfazione per l’Edera Boxing Gym Ravenna

Sabato 1 e Domenica 2 giugno il maestro Dinaro Gesualdo si trova all’evento RiminiWellness con i pugili Massari Mattia e Ghmame Mohamed Simo in occasione del Torneo II° Serie.

Nella giornata di sabato 1° giugno, il primo a salire fra le 4 corde per il peso di 67 kg è Massari Mattia, che partecipa alla semifinale del torneo vincendo ai punti e passando in finale. La mattina dopo, sullo stesso ring, Massari vince per RSC alla prima ripresa contro un pugile molto forte che vanta solo vittorie fra il suo record. A seguire, Ghmame Simo per la categoria 75 kg si scontra in finale contro un avversario impegnativo perdendo ai punti.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sui pugili Mohamed Aziz Sahli e Vaccarella Riccardo che, con i maestri Dinaro Gesualdo e Gramantieri Giacomo al loro angolo, hanno partecipato ad una riunione pugilista ordinaria a Savignano sul Rubicone. Sahli Aziz, per la categoria 71 kg, sale sul ring dominando a pieno tutte e tre le riprese, performando un bellissimo match che ha convinto i giudici nell’assegnazione del verdetto di vittoria. Vaccarella, per il peso 75 kg, perde ai punti scontrandosi con un pugile di due anni più grande, ben allenato e fisicamente molto forte in un match che comunque è risultato equilibrato.

Si conclude quindi un altro weekend pieno di soddisfazione per l’Edera Boxing Gym Ravenna che si prepara a tornare sul ring l’ 8 giugno a viadana.

Nella foto da sinistra verso destra: (Ghmame Mohamed Simo, Dinaro Gesualdo, Massari Mattia).