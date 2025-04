Brisighella punta al decoro urbano: parte il progetto Hera “Broken Window” per una città più pulita

Brisighella rafforza il suo impegno per l’ambiente con il lancio di “Broken Window”, il nuovo progetto di sensibilizzazione promosso da Hera in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa, attiva dal 30 aprile, mira a consolidare i risultati raggiunti dalla recente riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, che ha portato la raccolta differenziata a superare il 75% e ha ridotto di oltre il 60% il rifiuto indifferenziato pro capite nel primo trimestre 2025.

Il progetto “Broken Window” si ispira alla teoria delle “finestre rotte”, secondo cui i segni di degrado favoriscono comportamenti antisociali. A Brisighella sono state installate due “finestre rotte” trasparenti presso il Parco Caduti di Nassiriya e in via Fossa, vicino al Duomo: totem che mostrano immagini di rifiuti abbandonati per stimolare una riflessione collettiva sull’importanza del rispetto degli spazi pubblici.

Ogni installazione riporta il messaggio: “Ti piace quello che vedi? I rifiuti abbandonati sono un brutto spettacolo, ma insieme possiamo evitarli”, invitando cittadini e visitatori a prendersi cura della città. Attraverso un QR Code sui totem, è possibile accedere a una pagina informativa realizzata da Hera, che offre indicazioni pratiche sulla gestione corretta dei rifiuti.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione urbana che avrà un momento speciale il 4 maggio, durante la Sagra del Carciofo Moretto. In quell’occasione, presso l’installazione di via Fossa, sarà allestito un infopoint aperto dalle 11 alle 19, dove saranno distribuiti materiali informativi e gadget legati al rispetto dell’ambiente e all’uso dell’app “Il Rifiutologo”.

Attraverso queste iniziative, Brisighella si propone come esempio virtuoso di come pubblico e privato possano collaborare per costruire comunità più consapevoli e territori più sostenibili.