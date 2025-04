Bruxelles, Rosaria Tassinari (Forza Italia) in missione: “Un’Europa più vicina ai cittadini”

L’onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia) è attualmente a Bruxelles con una delegazione della Camera dei Deputati, impegnata in una serie di incontri istituzionali di alto profilo presso il Parlamento Europeo e altre istituzioni dell’Unione Europea. La missione ha lo scopo di approfondire temi cruciali per la vita dei cittadini europei e di rafforzare il legame tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Focus sui temi economici e sociali: governance e intelligenza artificiale

Durante questa missione, Tassinari si concentra su questioni che incidono direttamente sulla quotidianità degli europei. Tra i principali argomenti discussi figurano il monitoraggio della governance economica, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nelle attività parlamentari e la valutazione dell’impatto delle politiche europee. In particolare, Tassinari e la delegazione parlamentare stanno analizzando il controllo dell’esecuzione del bilancio europeo, l’efficacia delle misure finanziarie dell’UE e il rapporto costi-benefici delle politiche in atto.

Un punto di particolare attenzione riguarda l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni per il mondo del lavoro, un tema di crescente rilevanza in un contesto globale in continua evoluzione.

Incontri istituzionali e il ruolo dell’Italia in Europa

Durante la missione, la delegazione ha avuto anche un incontro con l’ambasciatore italiano a Bruxelles, trattando temi di attualità sia europea che internazionale. Tassinari ha sottolineato come il lavoro del parlamentare vada oltre l’attività territoriale, che resta comunque fondamentale, per abbracciare un impegno diretto nelle istituzioni europee, dove vengono prese decisioni che impattano profondamente sulla vita dei cittadini.

“Il nostro impegno in Europa è cruciale per prendere decisioni che riguardano le persone. Lavorare per un’Europa più vicina ai cittadini è una missione che ci sta a cuore”, ha dichiarato l’on. Rosaria Tassinari.

Una risposta unitaria per le sfide globali

La missione avviene in un periodo particolarmente delicato per l’Europa, a pochi giorni dalla decisione degli Stati Uniti di introdurre nuovi dazi. In questo contesto, Tassinari ha ribadito l’importanza di una risposta europea unitaria e tempestiva, sottolineando la necessità di una stretta sinergia tra il Parlamento europeo e gli Stati membri.

“È essenziale che l’Unione Europea risponda in modo coeso e deciso a queste sfide globali. L’esperienza e l’autorevolezza internazionale dell’Italia, soprattutto grazie a figure come Antonio Tajani, sono un punto di forza fondamentale in questa fase”, ha aggiunto Tassinari.

Il riconoscimento di Antonio Tajani nelle istituzioni europee

Infine, l’onorevole Tassinari ha voluto mettere in evidenza il rispetto e l’apprezzamento che Antonio Tajani, Ministro degli Esteri italiano, riceve all’interno delle istituzioni europee. La sua competenza e autorevolezza sono riconosciute a livello internazionale, e il suo lavoro continua a essere molto apprezzato nelle trattative politiche che coinvolgono l’UE.

“La figura di Antonio Tajani è di fondamentale importanza per l’Italia in Europa. È un punto di riferimento per tutti noi e il suo contributo è determinante per il futuro del nostro Paese”, ha concluso Tassinari.

Conclusioni: rafforzare il legame con le istituzioni europee

Questa missione rappresenta un’importante opportunità per consolidare il legame tra il Parlamento italiano e le istituzioni europee, favorendo maggiore consapevolezza e trasparenza nei processi decisionali che riguardano direttamente la vita dei cittadini. Rosaria Tassinari ribadisce l’importanza di un’Europa che sia più vicina ai cittadini, pronta ad affrontare le sfide economiche e sociali globali con una visione unitaria e condivisa.