Bull Days San Marino il prossimo 30 giugno

30 giugno/1-2 Luglio 2023 Venetia Comunication Motta di Livenza, Treviso Responsabile a San Marino per l’evento: Chiaruzzi Danilo

Con la presente ho il piacere di presentarvi il nostro evento che si terrà il 30 giugno presso la Cava dei Balestrieri dalle ore 19:00. Il Bull Days è una community di proprietari di automobili Lamborghini che si riuniscono in giro per il mondo e questa volta sono riuscito a portarlo da noi a San Marino.

Le auto partiranno da Riccione alla volta di San Marino con arrivo presso la Cava dei Balestrieri dove faremo un primo aperitivo per poi scendere in Cava per una cena di gala e concerto assieme alla tutta la famiglia Lamborghini; saremo scortati dalla Lamborghini della Polizia Italiana Parteciperanno 40 vetture storiche e moderne fra cui pezzi unici che usciranno dal Museo Lamborghini apposta per l’evento.

Saremo seguiti dalla troupe di Netflix che farà una miniserie del Bull Days in giro per il mondo; se siete interessati partecipare ne saremo ben lieti