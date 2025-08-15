Buon Ferragosto a tutti i nostri lettori!

Oggi ci si ferma per celebrare il Ferragosto, la festa di mezza estate che unisce tradizione, convivialità e voglia di stare insieme. È il momento delle tavolate all’aperto, delle gite fuori porta, dei picnic in famiglia e delle serate a guardare il cielo illuminato dai fuochi d’artificio.

Le origini della ricorrenza affondano nella Roma imperiale, quando l’“Feriae Augusti”, istituita dall’imperatore Augusto, segnava un periodo di riposo e festeggiamenti dopo le fatiche agricole. Oggi, anche se la vita è cambiata, lo spirito è rimasto lo stesso: un giorno per rallentare, respirare l’estate e godere della compagnia delle persone care.

Mare, montagna o città: qualunque sia la vostra meta, l’augurio è che possiate viverla con leggerezza e sicurezza, ricordando le piccole attenzioni che permettono a tutti di godersi la giornata senza pensieri.

Dalla nostra redazione, un sentito grazie a tutti voi, lettori e lettrici, che ogni giorno ci seguite, ci scrivete e ci date motivo per raccontare storie, cronache e curiosità e di dare voce a chi voce non ha.

Buona festa a tutti!