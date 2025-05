BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 1 maggio 2025

Oggi in edicola, 1 maggio 2025

Viva per miracolo

Erano circa le 11 di ieri quando uno dei pini di viale Vespucci, all’altezza del bar Pascucci, travolto dalla tramontana, si è abbattuto in strada colpendo una scooterista 48enne, viva per miracolo. La donna, soccorsa da alcuni agenti del reparto prevenzione crimine di Bologna, lì per un posto di blocco, è ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in choc e con traumi multipli, ma non in pericolo di vita. Il pino, alto 13 metri con un tronco di 55 centimetri, cadendo ha portato giù anche i cavi elettrici del filobus. Il 25 marzo scorso un perito aveva valutato la stabilità dell’albero disponendo un’ispezione strumentale con prova di trazione che si sarebbe dovuta effettuare entro il 24 giugno 2025 (ilCarlino, Corriere).

Il piano strategico del turismo

Sono oltre 200 le idee raccolte online dalla fondazione del Piano strategico, per rinnovare il settore turistico riminese con un percorso di coprogettazione. Tra i temi centrali è tornata ad emergere la necessità della riqualificazione dell’offerta ricettiva. Da qui la richiesta di strumenti urbanistici per interventi di rigenerazione alberghiera e la regolazione degli affitti brevi (ilCarlino, Corriere).

Papa Francesco

Fino alla fine i poveri e gli ultimi sono stati nel cuore del Santo Padre e hanno ricambiato il suo amore con una dimostrazione di affetto che ha colpito e coinvolto tutto il mondo. Il settimanale ilPonte ricorda papa Francesco con un numero speciale. All’interno, l’intervista all’economista riminese Stefano Zamagni, la riflessione del vescovo Nicolò Anselmi, le affinità con don Oreste Benzi (ilPonte).

Pd a congresso

Il Partito democratico deve eleggere il nuovo segretario provinciale e i segretari comunali. I congressi si dovranno svolgere tra il 15 maggio e il 15 giugno. Saranno chiamati alle urne 1650 iscritti. Il 5 maggio si riunirà la direzione provinciale che fisserà modalità e tempi. Il segretario provinciale uscente è Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo. Chi andrà al suo posto? Circolano i nomi di Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale di Rimini, e Christian D’Andrea, vicesindaco di San Clemente (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Valmarecchia eolico congelato | Travolta dal pino, salva per miracolo

CorriereRomagna: Donna colpita da albero | Stupro, patteggiano gli ex allievi poliziotti

IlPonte: Papa Francesco sine glossa | Fino all’ultimo

Oggi a Rimini

Dalle 12 a mezzanotte al parco Marecchia ‘Marecchia dream fest’ con Annalisa Teodorani e Chiara Raggi, The Hype, Banda 21 Rulli, g. em, Nashville & Backbones, Kali Black, Moder, Panjea, Tonino3000

Dalle 14,30 al Parco degli artisti festa del Primomaggio

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Il complotto di Tirana di Manfredi Lucibello

Dalle 21 al museo tonini gli spettacoli del festival Sueprnova

Dalle 9 a Villa Lodi Fe a Riccione pic nic del Primomaggio

Alle 18 al palazzo del turismo di Riccione in scena ‘La buga.Storia di un minatore’. a seguire dialogo tra Oliviero La Stella e Vincenzo Colla sul tema del lavoro

Alle 11 in piazza don Minzoni a Coriano santa messa e benedizione dei trattori per il Primomaggio

Dalle 12 a Misano il Fru?hlingsfest Romagna con tradizione, cultura e gastronomia tirolese

Dalle 9 in piazza Roosevelt a Cattolica la mostra mercato dedicata ai florovivaisti ‘Cattolica in fiore’

Dalle 9 a Casteldelci la Fiera del Primomaggio

Dalle 17,30 sotto il portico del municipio di Santarcangelo ‘Aperitivo resistente’ e presentazione del libro ‘Io contro il duce’ di Onide Donati

Alle 11,30 alla rocca malatestiana di Verucchio la visita guidata ‘Sigismondo e Federico. Magnifici signori, perfidi tiranni’