Buon giorno Rimini. Oggi in edicola, 10 aprile 2024

Oggi in edicola, 10 aprile 2024

Metromare, fallito il produttore dei filobus

Mentre sono in procinto di partire i lavori per la realizzazione del tratto tra la stazione di Rimini e la fiera, arriva la notizia del fallimento della Van Hool, azienda che ha prodotto i mezzi in servizio lungo la tratta Rimini-Riccione. Alla ditta belga Pmr avrebbe anche prenotato sei convogli da impiegare nella nuova tratta i cui lavori dovrebbero partire entro giugno. Sembra comunque che in Belgio ci siano già aziende pronte a subentrare (Corriere).

Benzina, prezzi in aumento

Il prezzo del carburante sale anche a Rimini, attestandosi mediamente a 1,915 euro al litro al self. Il diesel raggiunge 1,815 euro. “Si tratta di prezzi che si attestano ben al di sopra di quanto dovrebbero: tenendo conto sia dell’andamento del costo del petrolio che dell’andamento del cambio euro/dollaro, la benzina registra un sovrapprezzo di ben oltre i 6 centesimi al litro, il gasolio addirittura di 9 centesimi al litro”, denuncia Federconsumatori (ilCarlino, Corriere).

Torna il premio Fellini

Michele Lari, neo assessore alla cultura del comune di Rimini, dà l’annuncio. “Nel prossimo triennio, a Rimini e su tutto il territorio provinciale, ci sarà da fare un grande lavoro sul tema cinema. E non sarà solo un lavoro di studio, ricerca e documentazione, avendo in Federico Fellini un motore attrattivo di livello assoluto e mondiale in termini accademici e scientifici”. Tra le varie iniziative ipotizzate, anche il ritorno del premio Fellini (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Sanità, arrivano i primi dati dai Cau

La Asl Romagna comunica che dal 18 dicembre 2023 al 7 aprile 2024 23.482 persone si sono rivolte ai servizi, delle quali 4.488 a Cattolica, 3.372 a Cervia, 3.314 a Cesenatico, 5.660 a Ravenna, 1.267 a Mercato Saraceno, 519 a Novafeltria, 382 a San Piero in Bagno, 4.178 a Santarcangelo e 302 a Santa Sofia. La media è di 212 accessi al giorno, il tempo medio di attesa è circa 37 minuti, la media regionale è 45. Le prossime aperture nel riminese riguardano Rimini il 29 aprile e Bellaria il 20 maggio (Corriere).

Infermi, raddoppia la dialisi

E’ stata inaugurata all’ospedale di Rimini una nuova sala per la dialisi con 15 posti, si va ad aggiungere a quella da 14 posti realizzata una decina di anni fa. La nuova sala è dotata di spazi dove eseguire dialisi ‘protette’ per pazienti che necessitano di isolamento e di una sala medicazione nella quale è possibile posizionare accessi vascolari per emodialisi (ilCarlino, Corriere).

“Hai cercato di distruggere il mio matrimonio”

Valeria Bartolucci è la vicina di pianerottolo di Pierina Piscaglia, l’ex infermiera uccida la sera del tre ottobre a Rimini. Moglie di Louis Dassilva, che avrebbe una relazione con Manuela Bianchi, nuora della vittima, intervistata da Rai1 ha detto di lei: “Conoscerti e incontrarti è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi” (ilCarlino, Corriere).

Eroina tagliata con zucchero a velo, salvata in extremis

La donna ha assunto la dose in un hotel di Rimini, dove stava trascorrendo il week end. A salvarle la vita è stato l’intervento tempestivo del fidanzato e del 118. La donna è ora fuori pericolo. Sul fatto indaga la polizia (ilCarlino, Corriere).

Riccione, in scadenza i vertici del palacongressi

Entro la primavera scadrà il mandato dell’amministratore unico della New Palariccione, Eleonora Bergamaschi. Il Pd ha quindi chiesto di fare il punto della situazione, proponendo di istituire nuovamente un consiglio di amministrazione con consiglieri e un presidente. Perché possa accadere, andrebbe cambiato lo statuto e bisognerebbe trovare i soldi per pagare i consiglieri (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Valeria e Manuela, scontro totale | Terra del cinema nel segno di Fellini

CorriereRomagna: Zucchero nell’eroina, donna slavata in extremis | “Filippine, la mia osasi felice”

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca presentazione del libro di Paolo Nessuno ‘Slego (not Slego)’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Hopper. Una storia d’amore americana’

Alle 20,30 a Casa Madiba lo spettacolo di cabaret ‘Giritiello: Confessioni di un disoccupato disorganizzato’ di e con Michele Zizzari

Alle 21 in cineteca il film ‘Il generale Della Rovere’ di Roberto Rossellini

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo ‘Con lo sguardo al futuro. Dieci anni per Santarcangelo’ bilancio di fine mandato dell’amministrazione comunale

