Buon giorno Rimini. Oggi in edicola, 14 dicembre 2023

Oggi in edicola, 14 dicembre 2023

“Green, pragmatico e visionario”

Presentando il nuovo piano dell’arenile approvato dalla giunta del comune di Rimini, l’assessora Roberta Frisoni ha detto che si tratta di “una vera rivoluzione”. In futuro potremo vedere addirittura più spiagge libere. Previste facilitazioni per piscine amovibili ampie fino a 300 metri quadri, idromassaggi e chiringuitos per gli stabilimenti che si aggregano, chioschi bar vicino alla strada per un utilizzo anche nei mesi freddi, più passerelle verso la spiaggia in stile piazzale Kennedy (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Capitale della cultura, Rimini tra le 10 finaliste

La notizia è arrivata ieri in tarda mattinata. “Una grande soddisfazione e un primo risultato non scontato”, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. “Mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione del dossier di candidatura e in generale tutta la città, che in più di un’occasione ha dimostrato partecipazione per questa avventura inedita, anche riscoprendo un orgoglio genuino per il tanto che Rimini è in grado di essere, andando oltre le definizioni”. Per sapere se ci sarà nella storia della cultura italiana una “Rimini 2026” bisognerà attendere marzo (ilCarlino, Corriere).

Aeroporto, il passo indietro di Confindustria

“L’associazione è grata agli imprenditori, peraltro associati con le loro imprese, per gli investimenti che hanno compiuto su due strutture aeroportuali, peraltro associate, che rappresentano asset importanti per la Romagna”. Sono le parole di precisazione, affidate a una nota stampa, del presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi dopo le dichiarazioni rilasciate il giorno precedente in conferenza stampa dal responsabile mobilità dell’associazione degli industriali. “Avere due aeroporti in Romagna è testimonianza di vitalità e dinamismo industriale, e faremo di tutto per creare le sinergie ad ogni livello”, sottolinea Bozzi (ilCarlino).

Sanità, tutte le criticità della riforma

“Ciò che è stato elaborato presenta diverse criticità”, spiega al settimanale ilPonte Corrado Paolizzi, medico di medicina generale. Per esempio, “i Cau sono stati presentati come dei pronto soccorso dedicati alle urgenze di minore gravità, ma così non è, perché non sono dei pronto soccorso, bensì attività di medicina di base, ambulatoriali. Tutto questo rischia di far passare l’idea che anche l’attività di medicina di base, che rappresenta l’assistenza sul territorio, si debba svolgere seguendo la logica dei codici colore legati alla gravità”, spiega Paolizzi definendo la scelta “non felice, perché se così fosse si perderebbe completamente la relazione personale, continuativa e di fiducia, che caratterizza i medici di base (e di Guardia medica) e i loro pazienti” (ilPonte).

Ucciso dalla ruspa in via Euterpe, 7 indagati

La vittima, un 78enne di Santarcangelo, passando in auto lungo via Euterpe a Rimini, il 24 ottobre 2022, era rimasto ucciso perché il suo mezzo era stata colpito da una ruspa del cantiere per la realizzazione della maxi rotonda sulla statale 16. Le indagini, partite con l’iscrizione nel registo degli indagati del conducente della ruspa, si avviano verso la conclusione con sette persone indagate. Sei sono dipendenti della Cbr, l’autista, dirigenti e tecnici, a cui si aggiunge un dirigente di Autostrade. Sono indagati a vario titolo per omicidio stradale in concorso (ilCarlino, Corriere).

Palazzo a luci rosse a Marina Centro

Le indagini della polizia locale sono partite a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato un via vai sospetto attorno al residence di via Pola a Rimini. Dopo i primi accertamenti, ieri è scattato il blitz, con 30 agenti in campo. Passando al setaccio le camere, gli agenti hanno trovato 12 donne, soprattutto rumente, ma anche albanesi e cinesi. Tre gli iscritti nel registro degli indagati per sfruttamento della prostituzione: un 26enne napoletano, un uomo e una donna rumeni di 34 e 68 anni. Sequestrati vari carteggi, potrebbero contenere il registro delle attività (ilCarlino).

Corpolò, è morto don Nicola Spadoni

Ci ha lasciati ieri mattina dopo una lunga malattia lo storico parroco. Aveva 86 anni. “Portiamo nella preghiera don Nicola perché il Signore lo accolga nella sua casa e lo ricompensi del bene seminato nella sua vita e nel suo ministero”, ha detto il vicario della diocesi, don Maurizio Fabbri. Funerali oggi alle 15 nella parrocchia di Corpolò, presieduti dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi (ilCarlino, Corriere).

Riccione, spaccate a raffica

Il metodo usato dai ladri è quello classico del tombino alzato dalla strada e usato per spaccare le vetrine dei negozi ed entrare. I furti si sono concentrati nella tarda serata di martedì nella zona tra viale Dante e viale Tasso a Riccione. “Ha rotto la vetrata facendosi largo con un tombino. Una volta all’interno ha preso il registratore di cassa e quanto c’era nel fondo cassa, penso tra le 200 e le 300 euro, non di più. I danni maggiori sono quelli fatti per entrare”, racconta Antonio Capodieci, titolare di Buongustaia al Mare, tra le attività più danneggiate (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, domenica è il “bomba day”

Sono duemila i residenti della città clementina interessati dall’evacuazione necessaria domenica mattina per le operazioni di rimozione della bomba trovata in via Europa. Ai residenti della zona rossa è stato chiesto di chiudere i contatori di luce e gas prima di lasciare casa, entro le 8. Le operazioni si dovrebbero concludere tra la tarda mattinata e la metà del pomeriggio. Solo allora si potrà rientrare in casa (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ucciso dalla ruspa, sette indagati | Notte di furti e spaccate

CorriereRomagna: Selfie con bimbo morto, poi invia le foto in chat | Blitz anti prostituzione

IlPonte: Cop28 a Dubai. Il colpo di coda | Sanità ai raggi x

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca inaugurazione della mostra ‘Italo Di Fabio. Fotoamatore sovraesposto e autore sottoesposto’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il male non esiste’ di Ryûsuke Hamaguchi

Alle 21 al teatro Galli Umberto Orsini e Franco Branciaroli in ‘I ragazzi irresistibili’ di Neil Simon, per la regia di Massimo Popolizio

Fonte: BuongiornoRimini,it