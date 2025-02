BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 2 agosto 2024

Oggi in edicola, 2 agosto 2024

Delitto Paganelli, dna maschile sulle cose di Pierina

Gli esperti di Tor Vergata hanno isolato tracce di dna maschile sui reperti consegnati dagli inquirenti di Rimini per i test irripetibili che proprio in questi giorni si stanno svolgendo nei laboratori romani. Le tracce analizzate provengono da campionature eseguite su un lembo della gonna della signora Pierina, da frammenti di impronte digitali sulla parete del garage del delitto, da oggetti presenti nella borsa della vittima: gli occhiali, la loro custodia porta occhiali e il tablet. Le tracce isolate saranno sottoposte a un’operazione di genetica forense, l’amplificazione, prima di poter essere confrontate con altri dna (ilCarlino, Corriere).

Spiaggia, vandali in azione

“Temiamo si tratti della rappresaglia di alcuni nordafricani che avevamo allontanato dallo stabilimento”. Il sospetto è dei titolari dei bagni 5, 6 e 7 di Rimini che ieri mattina in apertura si sono ritrovati le tele di oltre un centinaio di lettini tagliate. Lo sfregio è stato compiuto in pochissimo tempo dal momento gli addetti notturni “lasciano la spiaggia poco prima delle 6. Noi siamo qui ogni mattina prima delle 7”, spiegano i titolari. (ilCarlino, Corriere).

Il Ris a Santarcangelo trova tracce a casa di Lorena

I carabinieri del Reparto investigativo scientifico hanno setacciato con il luminol la casa di Lorena Vezzosi e hanno trovato tracce di sangue sparse un po’ dappertutto. Lorena è la donna di 51 anni uccisa con alta probabilità dall’ex marito il 5 luglio scorso. L’uomo era morto poche ore dopo finendo in acqua nel Po’ a Casalmaggiore con l’auto in cui trasportava il corpo già senza vita della donna (Corriere).

Cantieri sulla Statale Adriatica

A settembre sarà aperta una corsia, in direzione mare-monte, del sottopasso carrabile che collegherà via Euterpe con via della Repubblica. Si arriverà in tempo, promette il comune di Rimini, per l’apertura delle scuole, con l’obiettivo di decongestionare il traffico che dalla scorsa estate si crea a causa del cantiere in via Euterpe (ilCarlino, Corriere).

Spiagge libere, nuova sentenza del Tar

Il 30 luglio il Tar della Campania si è espresso sui due ricorsi depositati di Mare Libero Aps e di Mare Libero Napoli. Il giudice ha stabilito che nessuna ordinanza può impedire l’accesso e la fruizione libera e gratuita della battigia, e che non si possono prendere provvedimenti per contingentare l’accesso alle spiagge libere, nemmeno per motivi di ordine pubblico (Corriere).

Turismo: giugno col segno meno

Secondo i numeri dei pernottamenti elaborati dal Servizio statistico dell’Emilia Romagna, giugno per la riviera si chiude con il segno meno rispetto al 2023. La flessione è del 3 per cento. Meglio, invece, la visione di insieme sui primi sei mesi dell’anno con numeri in crescita complessivamente del 6,9%. Anche qui però non è tutto oro quello che luccica e il confronto con il 2019 fa registrare una flessione del 6,5%, e nello specifico a giugno del 14% (Corriere).

Il decoro di Borgo Marina

“Basta abbandonare i rifiuti sul marciapiede”. E’ il caloroso invito del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad agli operatori commerciali di Borgo Marina, affidato a una lettera scritta a seguito delle segnalazioni arrivate da Hera. “Dimostrate senso di responsabilità, rispettando le norme e le istituzioni che regolano la vita della città”, chiede il sindaco (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Caso Pierina, tracce di dna maschile | Spiaggia devastata

CorriereRomagna: Isolato il dna di un uomo sugli oggetti di Pierina | Spiaggia in balia dei vandali

IlPonte: Olimpiadi, un autogol per l’inclusione | Bambini? No, grazie