Buon giorno Rimini. Oggi in edicola, 20 dicembre 2024

Oggi in edicola, 20 dicembre 2024

Sotto l’albero, l’inflazione

Secondo i dati di Federconsumatori il costo della vita a Rimini continua a crescere. Nel 2024 si registra un’inflazione media dell’1,8% rispetto al 2023, anno in cui era già cresciuta del 5,3% rispetto al 2022. Significa che negli ultimi due anni la crescita complessiva è del 7,1%. Costa tutto di più: energia, cure, istruzione, alimentazione. Anche il panettone: quello industriale nel 2022 costava 11,90 euro, oggi costa 13,45 euro, con un aumento del 13%; quello artigianale è passato da 40 a 44 euro, con un incremento del 10% (Corriere).

Nuovo codice della strada: tutto “poco chiaro”

“Purtroppo non è chiaro come alcuni farmaci vadano considerati”, spiega Pietro Pesaresi, presidente dello Snami, il sindacato dei medici di base. Oltre alla cannabis per scopi terapeutici, “vi sono altri farmaci come ansiolitici, benzodiazepine o oppiacei utilizzati come antidolorifici, che potrebbero far incorrere la persona in sanzioni e conseguenze per la patente”, aggiunge (ilCarlino).

Via Euterpe, il sottopasso a doppio senso entro febbraio 2025

Dopo l’apertura del sottopasso carrabile in direzione monte quest’anno, entro due mesi dal Comune assicurano che sarà percorribile anche la carreggiata in direzione mare. Sarà così definitivamente eliminato il semaforo per l’accesso alla statale 16 da via della Repubblica (ilCarlino, Corriere).

Via Varenin, un milione per la sicurezza

La giunta del comune di Rimini ha approvato lo studio di fattibilità economica del progetto per accedere a fondi regionali. L’obiettivo dei lavori, che inizieranno nel 2026 e si concluderanno entro la fine dell’anno, è realizzare una pista ciclabile a Viserbella, in via Verenin Grazia, “attualmente oggetto di numerose situazioni di pericolo” a causa dell’aumento dei residenti (Corriere).

Scontro sui parcheggi in centro

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, Carlo Rufo Spina, in centro storico ci sono “troppi posti auto per disabili” rispetto alla “carenza di posti auto dedicati ai residenti”. Da qui la richiesta “che d’ora in avanti, per ogni nuovo parcheggio riservato a portatori d’handicap, ne sia assegnato uno anche a chi abita in centro” (ilCarlino).

Visit Romagna, rinnovate le cariche del cda

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, resta presidente del nuovo consiglio di amministrazione di Visit Romagna. All’assemblea dei soci, che si è svolta ieri, ha partecipato anche la neo assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni, oltre alla direttrice Chiara Astolfi. Il nuovo cda è composto da Matteo Fornasini, Emanuele Mari, Fabio Tosi (per il ferrarese); Enrico Spighi, Matteo Gozzoli, Ilaria Marianini (per Forlì-Cesena); Mattia Missiroli, Giacomo Costantini, Simona Sangiorgi (per il ravennate); Sadegholvaad, Michela Casali, Filippo Sacchetti, Daniela Angelini, Fabrizio Piccioni (per il riminese). I nuovi membri sono Tosi, sindaco di Fiscaglia; Marianini, sindaca di Santa Sofia; l’assessora Casali di Bellaria Igea Marina; Sacchetti, sindaco di Santarcangelo di Romagna; e Piccioni, sindaco di Misano Adriatico (ilCarlino, Corriere).

Alluvione, due generali per il dopo Figliuolo

La corsa per sostituire il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo è a due. Tra i nomi al vaglio del governo non figura quello di Michele De Pascale, neo presidente della giunta regionale. La scelta potrebbe essere ufficializzata già prima di Natale e dovrebbe ricadere tra Mauro d’Ubaldi, comandante logistico dell’Esercito, e Maurizio Riccò, comandante delle Forze Operative Nord (Corriere).

Elisoccorso trasfusionale

Il servizio di elisoccorso del 118 della Romagna, da qualche giorno, è in grado di effettuare trasfusioni già in volo verso i centri di emergenza. A bordo, infatti, ci sono due unità di globuli rossi zero negativo, compatibili con ogni gruppo sanguigno, e farmaci emoderivati, da usare in caso di pazienti con emorragia grave, in shock emorragico o arresto/periarresto cardiocircolatorio. In questi casi, il controllo rapido dell’emorragia e la rianimazione emostatica precoce migliorano il tasso di sopravvivenza a 30 giorni (Corriere).

Il barbiere Novello è bottega storica

Aperta nel 1930 in piazza Cavour, il “Barbiere Novello” da ieri è bottega storica. Gli attuali gestori, Daniele Rossi e Maurizio Polverelli, che ha rilevato l’attività nel 1980 dal nonno Novello, usano soprattutto strumenti d’epoca, limitando al minimo il ricorso a strumenti moderni (Corriere).

Bellaria, imposta di soggiorno: sì in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Bellaria Igea Marina ha introdotto la tassa di soggiorno. Vota sì la maggioranza, si astengono Pd e Cambiamo, vota no “Un futuro migliore”. “Non avere questa imposta non ha rappresentato un vantaggio competitivo per i nostri operatori e, dall’altro lato, si è rinunciato a un gettito significativo”, spiegano dal Pd (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Parcheggi, scontro sui disabili | I padroni della piazza

CorriereRomagna: La palpeggia per strada e tenta di rubarle la borsa | Ztl in centro, inviati 5mila avvisi

IlPonte: Regaliamoci grandi sogni | Nasce per noi

Oggi a Rimini

Alle 17,30 al teatro Galli consegna del Sigismondo d’oro 2024

Alle 21 in piazza Tre Martiri ‘Appello all’umano’

Alle 21 al teatro degli Atti il quartetto musicale Noriplay in ‘Mattino e sera’

Alle 21 al teatro Tiberio in scena ‘È passato il tedesco’ di Pier Paolo Paolizzi

Dalle 22,30 al Frontemare il deejay Mario Fargetta

Alle 20 alla Tenuta Mara di San Clemente cocnerto per violoncello e pianoforte con Francesco Stefanelli e Nicola Pantani

Alle 17 al Centro della pesa di Riccione naugura la mostra ‘Tracce e percorsi. Le nuove scoperte della missione storico archeologica italiana in Kurdistan’

Alle 17,30 all’Orto dei frutti dimenticati di Pennabilli presentazione del romanzo ‘Il colore dei papaveri’ di Valentina Galli