BUON GIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 24 febbraio 2025

“Gennaio 2024, 1.838 euro; nel 2025, 2.850 euro. L’ultima arrivata a febbraio, 3.363 euro”, denuncia l’albergatrice Chiara Bonini, dell’hotel Aragosta a piazza Pascoli. Le sta creando problemi questa situazione? “Certo e non pochi. Ad esempio, per poter pagare le tasse e le varie spese generali, non ho ancora saldato i fornitori. Cosa mai accaduta prima” (Corriere).

Sparisce con 50mila euro

Decine di famiglie riminesi sostengono di essere state ingannate da un amministratore di condominio. L’uomo avrebbe prelevato indebitamente le somme destinate alle spese di gestione condominiale di tre palazzi del centro storico e di San Giuliano. I condomini si sono accorti che qualcosa non andava quando, a un certo punto, non funzionava più la luce interna all’ascensore. Da qui le prime segnalazioni. L’amministratore, irreperibile, ha avuto l’avviso di conclusione delle “indagini preliminari per l’accusa di appropriazione indebita, preludio a un possibile rinvio a giudizio” (ilCarlino).

Alta tensione a Riccione

Nella notte tra sabato e domenica, una quindicina di giovani, arrivati in treno dalle vicine Marche, hanno seminato panico e danni tra le vie della città. Fra viale Martinelli e viale Gramsci in particolare, rotta la vetrata di un residence, spaccato il finestrino di un’auto, tentata l’aggressione a un ragazzino, ribaltati i bidoni dell’immondizia (Corriere, ilCarlino).

Bellaria, premio Panzini a Nicoletti

Il premio Panzini 2025 è stato conferito al medico Manlio Masini. La cerimonia si è svolta sabato sera al Palacongressi. Motivazione: “All’inizio del 2024 risale l’intervento con cui, alla guida di un’équipe internazionale, ha salvato dalla cecità una bambina di pochi mesi, nata prematura” (Corriere, ilCarlino).

Addio a Pettenati, il cantante di Bandiera Gialla

È morto ieri ad Albenga, a 79 anni, Gianni Pettenati, il cantante di Bandiera Gialla, il brano che diede nome anche al locale alla Galvanina. A 20 anni, nel 1965, aveva vinto il Festival di Bellaria, nel 1966 inciso Bandiera gialla. Nel 1983 Iso Ballandi, figlio di Bibi, e Red Ronnie decisero di chiamare Bandiera gialla la discoteca a Covignano (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 11 all’istituto Lettimi seminario di pianoforte con il maestro Tiziano Poli

Alle 19 in cattedrale messa per l’anniversario della morte di don Luigi Giussani e il riconoscimento della Fraternità di Cl con il vescovo Nicolò Anselmi