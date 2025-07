Buon giorno Rimini. Oggi in edicola

Oggi in edicola, 26 luglio 2025

Niente falco al mercato

Non si userà un falco per allontanare i piccioni dal mercato coperto di Rimini. L’intervento, previsto inizialmente in settimana, poi slittato a domenica, è stato sospeso in via definitiva dal comune dopo le proteste ambientaliste. “Tema complesso, servono alternative nel rispetto delle norme”, spiega l’amministrazione, che con Anthea valuta nuove soluzioni su sollecitazione dell’Asl. La presenza dei piccione è un problema da risolvere, infatti, soprattutto per motivi igienico-sanitari (Corriere).

Morto in casa a Cerasolo

Trovato senza vita l’88enne Gerardo Pistola, noto artigiano del posto. L’allarme è stato dato dal nipote, che non aveva più sue notizie da giorni. L’uomo, colto da malore lunedì in un ristorante, aveva annullato l’arrivo del 118 dopo un’apparente ripresa. Ma tornato a casa è morto, probabilmente per cause naturali. A trovare il corpo ieri mattina, i vigili del fuoco. Nessun segno di violenza è stato rilevato, indagini sono in corso per chiarire le esatte cause (Corriere).

Caos e aggressioni in riviera, arrestati nove minori

Nove minorenni tunisini, ospitati nei Cas del ravennate, sono accusati di aver costituito un’associazione per delinquere responsabile di 34 reati tra rapine, furti e un tentato omicidio. “Volevano controllare il territorio”, spiega la Questura. Sette ragazzi, tra cui l’accoltellatore del 15 luglio a Ravenna, sono stati portati in istituti penali minorili; due sono ricercati. L’indagine, avviata a settembre dalla Squadra Mobile, ha ricostruito mesi di violenze tra Ravenna, Cesenatico, Forlì e Rimini (Corriere).

Cento riminesi al giubileo dei giovani

Un centinaio di giovani riminesi parteciperà al Giubileo dei giovani, a Roma (dal 28 luglio al 3 agosto). C’è chi arriverà dopo un pellegrinaggio a piedi da Orte, chi sarà nella capitale per l’intera settimana giubilare, e anche chi ha scelto di essere presente solo al weekend conclusivo con la veglia e la messa a Ior Vergata con papa Leone XIV (ilCarlino).

I nas in Romagna

Solo 4 su 16 strutture promosse: è il bilancio dei controlli dei nas di Bologna nei rifugi e punti ristoro dell’Appennino emiliano-romagnolo. Sospese 4 attività per gravi irregolarità igienico-sanitarie, con 700 kg di alimenti sequestrati, alcuni scaduti da oltre 20 anni, trovati in bagni o legnaie. In un caso, il congelatore con la selvaggina è stato trovato in un bagno. Sanzioni per 27mila euro e attività sospese per un valore di 2,6 milioni (Corriere).

Rimini calcio, vendita vicina

Il Rimini Calcio sempre più vicino alla cessione a Building Company srl. Firmato il preliminare, la chiusura è fissata per lunedì, resta però l’incognita sul sequestro delle quote disposto dal tribunale di Milano per un debito di 175mila euro. Disilluso, l’atteggiamento dei tifosi. L’opposizione ritira la richiesta di consiglio comunale per “senso di responsabilità” (ilCarlino, Corriere).