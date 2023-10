Buongiorno Rimini. Ecco le notizie dei giornali di oggi

Oggi in edicola 30 ottobre 2023

Strutture in spiaggia. Il rilancio di Corsini

“Il cambiamento climatico ci impone anche di rivedere l’offerta turistica. (…) Parlare di strutture fisse in spiaggia è tuttavia un ragionamento da fare rispettando molteplici competenze, in primis i regolamenti edilizi dei Comuni, nonché le norme della Soprintendenza e della Regione perché l’arenile è un ambiente tutelato a 360 gradi“. Il bel tempo fuori stagione però non può ancora indurre “un cambiamento strutturale di un intero settore” perché “si tratta di un turismo di prossimità, legato all’escursionismo giornaliero”, che può incidere sui servizi di spiaggia, “ma ho qualche dubbio che si possano tenere aperti gli hotel in base alle presenze fra ottobre e novembre”. L’intervista completa all’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini è sul Corriere Romagna.

Bisogna capire il movente. Parla l’investigatore Ezio Denti

“Parliamo di un omicidio compiuto con 29 coltellate. All’interno di uno spazio comune di uno stabile da una decina di appartamenti. Questi elementi mi fanno supporre che chi ha assalito Pierina conoscesse il luogo dove si trovava e avesse anche una spinta di odio nei confronti di questa donna. (…) Io penso che chiunque abbia ucciso Pierina, una traccia l’abbia lasciata. Per come la vedo io, si tratta di un delitto d’impeto ma programmato, in cui una volta accertato il movente sarà più facile trovare l’assassino”. L’intervista completa all’ex consulente investigativo della famiglia di Pierina è sul Carlino Rimini.

Arrestato per violenza domestica

Dal 2019 l’uomo, alcolizzato cronico, estorceva denaro al fratello disabile per potersi ubriacare e quotidianamente minacciava e insultava la madre arrivando spesso anche a picchiarla. Lo scorso marzo ha cercato di buttare giù dal balcone la sorella che era intervenuta in difesa della madre. (ilCarlino, Corriere)

Fondi per l’inclusione e la tutela dei minori

Si tratta di Fondi strutturali versati dal Ministero ai comuni che raggiungono i livelli essenziali di assistenza. Oltre 349mila euro sono destinati al comune di Rimini, 136.372 all’unione dei comuni della Valmarecchia, 17.156 al comune di Bellaria-Igea Marina. “Si tratta di contributi – spiega Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la salute e alla protezione sociale – che in parte serviranno a pagare gli assistenti sociali, in parte li investiremo nei servizi per la tutela minori, dall’inserimento dei minori in strutture apposite, fino ai servizi educativi domiciliari”. (Corriere)

23 ottobre 1953, l’incendio di San giuliano

Settant’anni fa l’esplosione di un’autocisterna carica di gas all’altezza di uno dei sottopassi di San Giuliano, vicino al mare, causò 6 morti, tra i quali anche un bambino di soli due anni, e oltre 150 i feriti, tra cui diversi vigili del fuoco e soccorritori. Il ricordo di Giorgio Franchini sul Carlino.

I frontalieri ‘scrivono’ ai Reggenti

Il frontalierato italiano interessa oltre 120mila lavoratori e nove Stati, “circa 90mila frontalieri svizzeri, 7mila verso San Marino, 5mila che lavorano nella regione francofona del Paca, come i 10mila in ingresso da Slovenia e Croazia e la vasta comunità italiana a Malta con oltre 26mila presenze”. Questi i dati diffusi dal Csir, Consiglio sindacale interregionale, la cui sezione San Marino, Emilia -Romagna, Marche consegnerà oggi ai Reggenti tremila cartoline sottoscritte da altrettanti lavoratori frontalieri per chiedere la fine di “discriminazioni su pensioni e diritti sociali” (Corriere)

