Buongiorno Rimini. I fatti e gli eventi del giorno

Un nuovo testimone

Un altro residente del complesso di via Del Ciclamino ha raccontato agli investigatori della Squadra mobile, dopo averlo fatto in tv a La vita in diretta, di aver sentito il 3 ottobre in piena notte una tapparella che si alzava e il rumore di una lavatrice che iniziava a funzionare. Al suo interno la scientifica aveva già trovato indumenti con tracce di sangue. Intanto gli inquirenti continuano a confrontare le versioni fornite da Manuela, Louis e sua moglie Valeria sia in questura che sui giornali e in televisione, versioni che mostrano diverse contraddizioni. (ilCarlino, Corriere)

Aumenta la tassa di soggiorno

Rispetto ai 9,4 milioni di media, con gli aumenti dovrebbero entrare nella casse comunali almeno due milioni in più. E’ lo stesso sindaco Jamil Sadegholvaad, a confermarne la destinazione. “Queste risorse avranno una destinazione turistica specifica. Verranno prioritariamente investite in massicce campagne di promozione internazionali, da condurre insieme ad altri soggetti pubblici e privati (ad esempio l’aeroporto) in armonia con l’obiettivo, capaci potenzialmente di garantire un salto quantitativo importante per ciò che riguarda gli arrivi dall’estero. Quindi serviranno a potenziare il trasporto pubblico, a garantire un alto e adeguato livello di manutenzione del verde urbano, a sostenere l’organizzazione di eventi e manifestazioni dall’impatto internazionale-mondiale. Si pensi solo che nel 2024 Rimini ospiterà l’arrivo della prima tappa del Tour de France, tornerà a organizzare la Biennale del Disegno, darà gambe e sostanza alle iniziative culturali e artistiche legate alla candidatura a Capitale italiana della cultura 2026”. (ilCarlino, Corriere)

Correremo uniti

Lo dichiarano in coro Elena Raffaelli, Antonio Barboni e Filippo Zilli, responsabili locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, riferendosi ai 16 comuni (forse 17 se si aggiungerà Riccione) nei quali si voterà nel 2024. “Ribadiamo la centralità dei partiti nella scelta dei candidati: una grande responsabilità che deve essere assunta tenendo conto di un ventaglio di fattori che riguardano diversi aspetti e che devono partire dal ‘basso’, ovvero dalle sezioni locali per poi passare al vaglio dei vertici provinciali”. (ilCarlino, Corriere)

CuriAMO Rimini

156mila euro di investimento dedicati alla rigenerazione del Parco Briolini, polmone verde di San Giuliano. In particolare gli interventi si concentreranno sul rinnovo degli arredi del parco, sul potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica, sulla creazione di uno spazio dedicato all’attività fisica. (ilCarlino, Corriere)

Elly Schlein a Riccione

La segretaria nazionale del Pd sarà in città per partecipare a un incontro promosso dal partito locale. “Non mancheranno i riferimenti alla politica locale – spiega il segretario Santi – alla quale non potremo non fare riferimento, se non altro per dare atto delle preoccupazioni per il grave momento di difficoltà in cui versa Riccione per effetto del commissariamento, che tutto rallenta e tutto aggrava. Queste riflessioni le faremo alla luce dello stato dell’arte a quel momento perché, come si sa, si è in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato che tarda ad arrivare e che lascia i riccionesi in un clima surreale di sospensione e di attesa”. (ilCarlino, Corriere)

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Omicidio Pierina, nuovo testimone | Il matrimonio? Famolo strano

CorriereRomagna: Sale la tassa di soggiorno. “Risorse per l’aeroporto” | I fiori? Ormai un bene di lusso

Oggi a Rimini

Dalle 10 a Fiabilandia Fiaby Circus e “C’era una volta a Tijuana”

Dalle 10 a Italia in miniatura ‘Happy Halloween’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Last film show’ di Pan Nalin

Dalle 15 a piazzale Roma a Riccione il ‘Villaggio di Halloween’

Dalle 10 all’acquario di Cattolica intrattenimento dedicato ad Halloween