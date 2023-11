Buongiorno Rimini. Le news di oggi sui quotidiani locali

“I debiti non c’entrano”

Parla il figlio di Pierina, la donna uccisa a coltellate nel garage del suo condominio nella tarda serata del 3 ottobre. L’uomo, vittima di un incidente lo scorso maggio, spiega che il debito da 7mila euro con Agenzia delle entrate risultava prima dei due fatti. “Ha saltato delle rate solo perché era ricoverato in ospedale, ma abbiamo chiarito tutto”, spiegano i suoi avvocati. I rapporti tra lui e la moglie, inoltre, “si erano già incrinati prima dell’incidente, per altri motivi” spiega il Carlino.

Le indagini

Previsti in settimana nuovi interrogatori per i maggiori interpreti della vicenda: il fratello della nuora di Pierina, la nipote e il dirimpettaio. Sono emersi negli ultimi giorni alcuni nuovi particolari legati al figlio della vittima. Oltre ai debiti, si parla anche della sua rimozione, in aprile (prima del suo incidente), dall’incarico di servitore del Ministero dagli Anziani della congregazione riminese dei Testimoni di Geova. Cosa che sarebbe avvenuta in seguito a una relazione della moglie (Corriere).

Auto in fiamme

Sono sette le auto incendiate sabato notte a Rimini in zona stadio, tra via Circonvallazione meridionale, via Sonnino, via Guicciardini, via Macchiavelli, via Crispi, via XXII Giugno. Sul luogo è arrivata presto anche la polizia, richiamata dalle segnalazioni dei residenti. Una prima ricostruzione non fa pensare a un gesto di vendetta o alla criminalità organizzata. Gli inquirenti sono più propensi ad attribuire il gesto a un folle piromane (ilCarlino, Corriere).

Vento forte

Tutta la provincia ieri è stata sferzata da raffiche di Garbino da 90 chilometri all’ora. Centinaia le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Sono risultate particolarmente colpite le zone costiere, Cattolica, Riccione e Bellaria (dove si è alzato il livello del mare), l’alta Valmarecchia e Santarcangelo, oltre che San Marino. A Miramare, un albero all’interno della recinzione dell’aeroporto è crollato sulla statale Adriatica bloccando completamente la corsia in direzione sud. In centro, lungo via Gambalunga, da una palazzina sono crollati pezzi di cornicione, l’area è stata transennata (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Delitto di Pierina, la verità del figlio | Notte d’inferno per colpa dei piromani

CorriereRomagna: Piromane scatenato dà fuoco a 7 auto | Cagnolina da curare

Oggi a Rimini

Alle 17,30 in cineteca presentazione del libro ‘La notte delle tartarughe’ di Andrea Vico