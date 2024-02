Buongiorno Rimini. Le notizie di questa mattina sui giornali del circondario.

Frontale a Bellaria

Sono sei le persone rimaste ferite nello scontro tra auto sabato sera alle 23,15 circa in via Pinzon. Nel suv Skoda Karoq e nella Lancia Delta, due famiglie bellariesi che viaggiavano insieme ai loro bambini, rispettivamente di 1 e 3 anni. Dallo scontro frontale sono usciti tutti feriti e ad avere la peggio è stato il bimbo più grande, che ora è ricoverato nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Cesena. Sull’accertamento delle cause dell’incidente sta lavorando la polizia locale di Bellaria Igea Marina. Si pensa a un colpo di sonno o a un malore (ilCarlino, Corriere).

Garulli si dimette da assessore

Se ne parlava da qualche giorno. Oggi sul Carlino, la conferma da parte del diretto interessato. “Mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni da assessore alla Sanità del Comune di Riccione. Il mandato attuale di direttore della Chirurgia di Rimini richiede una presenza e un impegno tale che, alle condizioni attuali, non può essere compatibile con impegni politici”, spiega in una lettera Gian Luca Garulli, ringraziando la sindaca Daniela Angelini e la giunta “per il sostegno avuto in questo splendido anno. Sono certo che saranno in grado di soddisfare e rispondere ai bisogni dei cittadini del Comune di Riccione” (ilCarlino).

Movida ‘sicura’ alle cantinette

Da metà ottobre i locali della vecchia pescheria di Rimini sono protetti da una maggiore sorveglianza delle forze dell’ordine. I primi risultati sembrano già arrivati. “In appena trenta giorni sono spariti quei gruppetti di giovani violenti, quelle facce che te le raccomando, e sono tornati, finalmente, i clienti di un tempo”, spiega uno dei gestori (Corriere).

I pelouche della pace

Dalle prime luci dell’alba di ieri in diverze zone di Rimini sono comparsi tantissimi pupazzetti. Ognuno al collo aveva annodato un bigliettino. “Ciao, sono Teddy, ti racconto la storia del mio piccolo proprietario, perché la sua memoria resti viva”. I piccoli proprietari a cui ci si riferisce sono i bimbi vittime del conflitto nella Striscia di Gaza. L’invito dell’iniziativa è prima leggere la storia, poi scattare una foto al pelouche e postarla con l’hashtag #TeddyNonTornaACasa per lanciare un appello al “cessate il fuoco” (Corriere).

Bastanini vince in Malesia

Il passo da Bestia a tigre della Malesia è fatto. Il centauro riminese Enea Bastianini sale sul primo gradino del podio del Motogp a Sepang, terzo il compagno di Ducati Francesco Bagnaia, secondo sempre su Ducati Alex Marquez (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Scontro tra auto, sei persone ferite. Grave bambino | Garulli si dimette

CorriereRomagna: Tremendo scontro frontale. Feriti anche due bambini | Bastianini tigre della Malesia

IlPonte: Tu da che parte stai? | Il riflesso della violenza

Oggi a Rimini

Alle 21 al cinema Fulgor il film ‘Palcoscenico’ di Gregory La Cava in omaggio a Katharine Hepburn

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il canto del pavone’ di Sanjeewa Pushpakumara (La grande luce)