Buongiorno Rimini. Le prime pagine e gli eventi di oggi

Pensionata uccisa, indagini in corso

Interrogatori a raffica negli ultimi giorni. Sono stati risentiti i tre figli della donna, un uomo che risulterebbe essere stato amante della nuora, il fratello della nuora e la nipote sedicenne della vittima, a cui pare fosse molto legata, in audizione protetta. Si parla di rapporto burrascoso tra la nuora e la vittima. Si parla anche si una telefonata di minacce che avrebbe ricevuto la sorella della vittima: “Ora tocca a te”, le avrebbero detto (ilCarlino, Corriere).

La nuova stagione

“Se continua così, festeggeremo il Natale in spiaggia”. Sono le parole al Corriere Romagna di Enrico il bagnino, operatore balneare riccionese e voce nota di Radio Deejay. La speranza del bagnino è “bissare il ponte di novembre dello scorso anno, quando complice il meteo inusuale la Riviera vide riversarsi in spiaggia turisti e residenti a frotte” (Corriere).

“Fateci mettere le cupole”

Anche a Rimini ieri le temperature vicine ai 30 gradi hanno portato tantissima gente in spiaggia. Il presidente dei ristobar sposa la proposta di allungare la stagione balneare. “Siamo più che favorevoli. Ma per realizzare veramente il ’mare d’inverno’, è anche necessario mettere in condizione i locali di lavorare non solo in estate. Servono strutture adeguate”, spiega Marco Mauri (ilCarlino).

Teatrino e maxischermo

Tutto è pronto a Pennabilli per accogliere il generale Roberto Vannacci, che giovedì presenterà il suo discusso libro ‘Il mondo al contrario’, edito dalla riminese ‘Il cerchio’. “Manifesteremo il nostro dissenso contro Vannacci e i contenuti del libro”, spiega il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, che precisa: “Escludiamo di fare una manifestazione a Pennabilli. Non ci sarà un presidio ’fisico’, né lì né altrove. Pensiamo ad altre forme di protesta” (ilCarlino, Corriere).

Premio a Gessica Notaro

La soubrette, ancora in viaggio di nozze con il marito, si è videocollegata con il premio Leo Amici, conferito in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni della compagnia teatrale ’Ragazzi del lago’ di Lago di Monte Colombo e del centenario dalla nascita del fondatore. Gessica Notaro è stata premiata per l’“impegno contro la violenza sulle donne” (ilCarlino, Corriere).

Alle 21 al teatro Galli ‘Vajonts23’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Emily’ di Frances O’Connor (vos)