Buongiorno Rimini. L’edicola di oggi

Oggi in edicola, 7 novembre 2023

Delitto, nuovi sopralluoghi e il mistero dei vestiti

Attorno alle 15 di ieri gli agenti della polizia sono arrivati al San Martino per supervisionare i sotterranei del condominio abitato dalla vittima e dai principali protagonisti della storia. Hanno esaminato le possibili vie di fuga presenti verso i piani superiori, in particolare le porte tagliafuoco tra le scale e i box. Venerdì scorso i poliziotti hanno inoltre prelevato gli abiti e le scarpe del dirimpettaio di Pierina. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di indumenti indossati il giorno del delitto, l’uomo spiega di averli avuti addosso durante un incidente in moto il giorno prima (ilCarlino, Corriere).

Via Bassi, fiamme alla mancata questura

Gli incendi sono stati segnalati da passanti attorno alle 15 di ieri pomeriggio. Sono stati 5, al primo e al terzo piano del corpo centrale dell’edificio in abbandono e degrado. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile, che indagano per accertare le cause degli incendi e individuare l’eventuale piromane. La vicinanza fisica e temporale con la zona stadio, dove qualche notte fa sono state date alle fiamme alcune auto fa supporre un collegamento tra i due eventi e l’origine dolosa. Non si può escludere però anche un gesto avventato di una delle persone che bivaccano nella struttura (ilCarlino, Corriere).

Bigno riapre

La pizzeria era ormai chiusa da due anni. Da giovedì si ritorna in pieno servizio “dalla colazione a partire dalle 6,30 alla pizza di mezzanotte, passando per le portate del pranzo”, spiega il nuovo gestore, Marko Demiraj. Il locale è stato tutto messo a nuovo. L’amministratore giudiziario Umberto Maria Ferraiolo auspica “che la nuova gestione possa dare lustro ad un locale storico per la città di Rimini”. Bigno era stato chiuso a ottobre 2020 per frode fiscale, assieme ad altri due locali con la stessa gestione. Era stato dissequestrato e poi risequestrato poco meno di un anno dopo (ilCarlino, Corriere).

Colletta anti lucciole: “Così abbiamo risolto il problema”

Da un mese i residenti di via Rapallo (a Rimini) pagano un’agenzia di vigilanza privata. Il compito dei vigilanti è allontanare spacciatori, prostitute e loro clienti. “Dopo alcune settimane di presidio da parte dei vigilantes, le prostitute sono andate via, spariti anche i pusher… A dimostrazione del fatto che sarebbe bastato mandare costantemente una pattuglia da queste parti, come da noi chiesto, per debellare il fenomeno”, spiegano i residenti al Carlino.

Turismo, il punto

Secondo dati Istat elaborati dalla Regione, Destinazione Romagna cala dello 0,5% rispetto al 2022, addirittura dello 0,9% se ci si concentra sui comuni costieri, e del 6,4% sul 2019. La Città metropolitana di Bologna con Modena registra una crescita del 12,8% sul 2022 e del 6,8% sul 2019. Secondo l’analisi del Corriere Romagna la performance bolognese deriva dal buon funzionamento dell’aeroporto Marconi. Nei primi 10 mesi dell’anno l’aeroporto di Rimini ha visto arrivare 270mila passeggeri, Forlì 100mila, Bologna oltre 8,6 milioni, con una crescita del 18% sul 2022 (Corriere).

Ecomondo al via

Taglio del nastro oggi in fiera con il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “La manifestazione rappresenta quello sguardo sul futuro, sulle tecnologie, sulle migliori pratiche che sono vitali per raggiungere gli obiettivi climatici”, commenta. Ecomondo sarà in fiera fino a venerdì. Previsti per oggi e domani gli “stati generali” della green economy. La dodicesima edizione sarà dedicata all’“economia di domani” e agli obiettivi di decarbonizzazione, circolarità e rigenerazione affidati alle aziende del futuro, non solo per combattere la crisi climatica, ma anche per una crescita sana e rigenerativa che limiti le disuguaglianze e conservi il capitale naturale (ilCarlino, Corriere).

Riccione, il passaggio di consegne

La sindaca Daniela Angelini è tornata ufficialmente al lavoro nell’ufficio di via Vittorio Emanuele II. Le questioni da affrontare sono diverse. Dal bilancio alla programmazione turistica passando per il Natale. Ma anche il rimpasto di giunta e l’istituzione di un assessorato al turismo. Circolano già i nomi di Alberto Gnoli di Riccione col Cuore, il più quotato, Federica Torsani e Simone Gobbi (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pierina: giallo sugli abiti di Louis | La colletta anti-lucciole

CorriereRomagna: Nuovo sopralluogo, setacciati i garage | Fiamme in via Ugo Bassi