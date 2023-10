Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Youtuber in manette

Le accuse per il ventunenne siciliano sono di abusi sessuali e stalking ai danni di un tredicenne riminese. Il ragazzino sarebbe stato adescato su Youtube quando aveva ancora otto anni, sarebbe stato indotto a mostrarsi nudo davanti alla telecamera e a compiere atti sessuali. Sarebbe poi anche stato minacciato, assieme alla madre, attraverso falsi account su Discord. L’influencer, con sessantanovemila followers su Youtube e trentaduemila su Tiktok, è ora in carcere. “Potrà servire al giovane indagato per distingue in maniera più netta il mondo virtuale da quello reale”, commenta il giudice per le indagini preliminari Manuel Bianchi (ilCarlino, Corriere).

Delitto di Rimini, il super consulente se ne va

Un abbandono per un rientro. Il figlio della 78enne uccisa il 3 ottobre nel seminterrato del condominio dove viveva in via del Ciclamino, al Villaggio San Martino, dopo mesi di cure (a seguito di un misterioso incidente) prima a Cesena poi alla Sol et Salus, è stato dimesso ed è tornato a casa con la moglie e con la figlia. Un appartamento sullo stesso pianerottolo della scomparsa madre. Nel frattempo Ezio Denti, l’investigatore privato assunto nel team incaricato dalla famiglia della vittima di fare luce sui fatti ha deciso di lasciare l’incarico appena ricevuto. “In questa fase molto delicata dal punto di vista investigativo, mi ha stupito trovare i miei assistiti in Tv, pronti a rilasciare dichiarazioni e interviste nonostante il mio parere contrario” (ilCarlino, Corriere).

Feritore del bus, altra condanna

L’uomo, un richiedente asilo somalo, l’11 settembre del 2021 aveva ferito con un coltello due controllori del bus 11, tre passanti mentre e, alla gola, il piccolo Tamin, bimbo di 6 anni originario del Bangladesh. Sconta la sua pena nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Reggio Emilia dove ora dovrà rimanere due anni in più per aver ferito un agente della polizia penitenziaria (ilCarlino, Corriere).

Palazzo Lettimi riapre

Sarà “entro fine primavera. Lo faremo anche nel solco della candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura”, spiega l’assessore del comune di Rimini Mattia Morolli. L’edificio in via Tempio Malatestiano è in degrado da decenni e il progetto per farne uno studentato universitario alla fine non si è ancora realizzato. “Non ha superato lo scoglio del bando che metteva a disposizione fondi per l’opera”, spiega Morolli. In attesa di realizzare le strutture universitarie, magari accedendo a prossimi bandi pnrr, il comune ha deciso di sistemare il giardino, entro primavera, e renderlo disponibile per eventi in estate (ilCarlino).

Via le slot dai bar

Il comune di Rimini ha disposto incentivi economici per le attività commerciali che decideranno di togliere le slot machines. A Rimini si parla di 229 operatori. Tra essi, solo chi dismetterà simili apparecchi potrà accedere al programma di incentivi ‘Sostegno alle imprese e sviluppo economico’ (ilCarlino, Corriere, ilPonte).

Prezzi alle stelle, agricoltori in ginocchio

Anche la Cia di Rimini scenderà in piazza oggi a Roma. Dita puntate sui prezzi al consumo dei prodotti: solo una piccola percentuale va a chi li ha coltivati con duro lavoro. Se, per esempio, un chilo di grano duro viene pagato 35 centesimi, un chilo di pasta al supermercato costa più di 2 euro. Un chilo di pomodori viene pagato 1,13 euro all’agricoltore, ma al supermercato costa 3,73, le mele passano da 50 centesimi a 2,43 euro, le pere da 1,64 euro a 3,55. Nell’ultimo anno in regione si sono anche abbassate le superfici coltivate dell’8% per il pero e del 5% per il melo (ilCarlino, Corriere).

Natale di austerity a Riccione

L’amministrazione commissariale non lascerà Riccione senza Natale. Ieri sono stati pubblicati gli atti di indirizzo. Geat si occuperà degli allestimenti, mentre eventi e comunicazione saranno a cura di New PalaRiccione. Il budget massimo è 400mila euro, diviso 200 per Geat e 200 per PalaRiccione (ilCarlino).

Il silenzio dei potenti

“Ancora morti innocenti, ancora sofferenze del corpo e dell’anima, ancora voci inascoltate. Quando si fermeranno le armi? Chi sta usando l’arma del dialogo e della Pace? In questi giorni abbiamo visto arrivare e ripartire governanti, leader e personaggi importanti, che analizzano, consigliano, parteggiano ma purtroppo tacciono e non intervengono per porre fine a questa guerra”, scrive sul Ponte padre Ibrahim Faltas, vicario custode di Terra Santa. A tema ancora il conflitto israelo-palestinese (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Abusi su 13enne, arrestato youtuber | Famiglia riunita dopo l’omicidio

CorriereRomagna: Abusato dallo youtuber | Il Tour, omaggio alla Romagna

IlPonte: Il silenzio dei potenti | E’ sempre azzardo

Oggi a Rimini

Dalle 10 al palacongressi ‘Shape the Present. Build the Future’ appuntamento dedicato alle imprese sull’innovazione tecnologica

Dalle 15,30 alle 18,30 al cinema Tiberio il convegno dedicato allo scienziato Alessandro Serpieri

Alle 18 in piazza Cavour partena della Run Your Way Tour

Alle 21 al centro Grotta Rossa stage di danze irlandesi

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Petites. La vita che vorrei… per te’ di Julie Lerat-Gersant

Alle 21,15 al teatro Tarkovskij l’incontro ‘Israele e Palestina. Un passo oltre l’odio’ con Andrea Avveduto e Vincent Nagle, missionario in Terra santa

Alle 18 in bibioteca a Santarcangelo Ida Travi presenta la ‘“Monodia della voce grembiule. La serie poetica dei Tolki, i parlanti’

Alle 21,30 al teatro Lavatoio anteprima nazionale dello spettacolo ‘Caravaggio. Di chiaro e di scuro’ con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi