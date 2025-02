BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 1 agosto 2024

La lettera di Dassilva

Durante la visita in carcere della moglie Valeria Bartolucci, la polizia penitenziaria ha sequestrato a Louis Dassilva una lunga lettera per la donna. Una lettera di scuse (ilCarlino, Corriere), in cui “dice anche di essere sicuro che la moglie sarà forte insieme a lui”, spiega il Corriere Romagna.

L’uomo nel video

Secondo la difesa di Louis Dassilva, l’unico indagato per il delitto di Pierina Paganelli, l’uomo ripreso dalla telecamera della farmacia del Villaggio San Martino negli attimi immediatamente successivi, più che essere un uomo nero, potrebbe essere un uomo con la bandana. Ne è scaturita nei commenti tv l’associazione con il fratello di Manuela Bianchi, Loris, solito portare quel tipo di copricapo. “Ribadisco che i miei assistiti non hanno nulla da temere poiché hanno sempre detto la verità. Loris non è mai uscito dall’immobile della sorella se non per andare via”, precisa il legale dei Bianchi Davide Barzan (Corriere).

Mercato coperto, il progetto non avanza

Manca ad oggi una data precisa dell’avvio del cantiere per realizzare il nuovo mercato coperto di via Castelfidardo a Rimini. Eppure all’atto di approvazione da parte del consiglio comunale, si disse che la struttura si sarebbe potuta inaugurare nel 2025. Il motivo del ritardo sta nel fatto che la conferenza dei servizi ha chiesto alla società Renco molte modifiche al progetto, in particolare riguardo a disposizione dei banchi, riorganizzazione di alcuni spazi interni, accessi alla struttura (ilCarlino).

Bambini? No, grazie

Si diffondono anche in riviera romagnola le strutture, si parla di alberghi o ristoranti, che scelgono di accogliere clientela ‘only adult’. “E’ per una questione di relax”, spiegano i receptionist ai genitori a cui negano ospitalità. Il gioco dei bambini, potrebbe infatti creare disagio agli altri clienti, spiegano. Tuttavia la pratica non è legale (ilPonte).

Salvato dal bagnino eroe

Il bimbo di 7 anni era entrato in piscina insieme alla sorella dopo aver pranzato e aveva iniziato a sentirsi male e vomitare. Alle 14 di ieri nella piscina del bagno 110 di Riccione la vacanza della famigliola tedesca, per la prima volta nella Perla, sarebbe potuta finire in tragedia se il bagnino non si fosse accorto e presto gettato in acqua per salvare il bambino. Lo ha tirato fuori, gli ha liberato le vie respiratorie. Ora il piccolo turista è ricoverato a Cesena, non in pericolo di vita (ilCarlino, Corriere).

Polemiche olimpioniche

Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno facendo molto parlare oltre il merito sportivo. Come le polemiche sulla cerimonia inaugurale. Per una parte in realtà, non per tutto. Per quella scena con drag queen in cui tutti hanno visto una rivisitazione dell’Ultima Cena di Leonardo, anche se poi gli organizzatori hanno spiegato di essersi ispirati ai baccanali. Commenti negativi sono arrivati da più parti, oltre che dalla Conferenza episcopale francese. “Libertà, diversità e creatività non sono compatibili con l’insulto alle credenze degli altri, né con la loro presa in giro”, hanno detto i vescovi della Terra Santa (ilPonte).

E’ morta la tata di Raffaella Carrà

Anna Vasini aveva 91 anni e recentemente aveva raccontato la sua amicizia con la diva nata a Bologna, ma cresciuta a Bellaria, anche in un docufilm. Non si era sposata e non aveva avuto figli. Da giovane aveva badato non solo a Raffaella ma anche ai suoi due cuginetti (Corriere).

A Rimini Italia viva si spacca sull’abbraccio a Schlein

La riminese Giorgia Bellucci guida la rivolta interna a Italia Viva sul posizionamento a centro sinistra che il leader Matteo Renzi ha annunciato di voler dare al suo partito. “Le alleanze, sono cose che vanno decise tutti insieme. Invece Renzi, dopo le elezioni europee, ha già cambiato impostazione quattro volte”, fa notare Bellucci che, insieme ad altri colleghi ha chiesto il congresso (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Picchiato e rapinato nel parcheggio | La Parigi di Alessio

CorriereRomagna: Sequestrata in carcere una lettera di Louis | Bimbo salvato dal bagnino eroe

IlPonte: Olimpiadi, un autogol per l’inclusione | Bambini? No, grazie

