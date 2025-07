Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 1 luglio 2025

Oggi in edicola, 1 luglio 2025

Confcommercio lancia l’allarme sicurezza

“Dobbiamo intervenire al più presto”. E’ l’appello del presidente di Confcommercio Rimini Giammaria Zanzini, che segnala “criticità da affrontare subito” nella zona tra “piazzale Fellini e piazzale Boscovich”. Zanzini si appella a comune e operatori. “Bisogna illuminare di più tutta l’area, compresa la spiaggia e soprattutto la spiaggia libera”, dove “di notte comandano spacciatori e balordi”. Nel mirino della Confcommercio anche i “chiringuito, che attirano sempre più pubblico. Servono molti più vigilantes e addetti alla sicurezza rispetto a quelli che vengono impiegati oggi” (ilCarlino).

Rimini difende Riccione

Anche a Riccione prosegue l’allarme ordine pubblico, con la sindaca Daniela Angelini sotto attacco da parte della minoranza. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ricorda come quattro anni fa, da assessore alla sicurezza della giunta Gnassi, prese le difese di Renata Tosi, che nel 2021 si venne a trovare in una situazione simile a quella che oggi coinvolge Angelini. “Sottolineai come fosse del tutto inutile e incoerente fare di Renata Tosi un capro espiatorio perché ‘sulla sicurezza i sindaci hanno armi poco più che spuntate. E questo vale per tutti i Comuni, a prescindere dal colore politico”, ribadisce Sadegholvaad ora che le parti si sono invertite (ilCarlino, Corriere).

Goletta Verde promuove il mare di Rimini

Le acque della provincia di Rimini hanno superato l’esame di Goletta Verde. Ieri mattina a Marina di Ravenna sono stati presentati i dati del monitoraggio sullo stato di salute di mare e coste effettuato ormai da anni da Legambiente. I campionamenti sono stati effettuati il 10 e il 12 giugno scorsi, 4 a mare e 7 presso foci di fiumi o torrenti. Per il riminese, cariche batteriche entro i limiti consentiti (Corriere).

Troppo caldo all’aeroporto Fellini

Gli agenti del sindacato Silp Cgil denunciano temperature estreme, oltre i 30 gradi, negli ambienti di lavoro dell’aeroporto Federico Fellini. La situazione andrebbe avanti da tre anni e problematiche opposte sono state rilevate anche nei mesi invernali, quando gli agenti in servizio allo scalo hanno segnalato temperature sotto gli 11 gradi. Il problema riguarderebbe il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento, spesso spenti da Airiminum nei weekend. Nonostante ripetute segnalazioni, le promesse di interventi risultano al momento disattese, compromettendo anche l’accoglienza dei passeggeri (ilCarlino, Corriere).

Gioenzo Renzi, 40 anni di impegno

Gioenzo Renzi, attualmente capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Rimini, festeggia 40 anni di presenza quasi ininterrotta nell’aula, iniziata quando nel maggio 1985 fu eletto con 463 preferenze. L’ex dipendente bancario e fondatore locale di Fdi è stato anche consigliere regionale dal 2005 al 2010. “Da Renzi mi dividono tantissime cose e altrettante visioni della vita e della politica. Ma ho sempre avuto rispetto per Gioenzo, la sua passione politica, la capacità di lavoro, l’abilità con cui a volte ti insidia nel merito”, lo elogia il sindaco Jamil Sadegholvaad. Renzi ringrazia, promettendo di proseguire l’impegno “per migliorare la vita dei riminesi e il futuro di Rimini” (ilCarlino, Corriere).

Gal Valmarecchia e Valconca, continua l’attacco a Rinaldis

Coldiretti Rimini chiede di annullare il recente rinnovo del direttivo del Gal (Gruppo di azione locale) Valmarecchia e Valconca, in particolare la nomina di Patrizia Rinaldis a presidente. L’associazione, tramite il presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, denuncia come, con la nomina di Rinaldis, presidente degli albergatori riminesi, la presidenza del Gal, che gestisce risorse per lo sviluppo rurale e le imprese agricole, non sia espressione del settore agricolo. Cosa percepita come “inaccettabile” dall’associazione (ilCarlino).

Un pezzo di Rimini all’opera per la sicurezza del Giubileo

La Control Room, società riminese specializzata in safety & security per eventi, è responsabile della progettazione della sicurezza del palcoscenico del Santo Padre, delle aree riservate al clero e dei settori dedicati ai pellegrini, soprattutto a Tor Vergata, dove si attendono un milione di persone ad agosto in occasione, in particolare, del Giubileo dei giovani. Il lavoro è iniziato a settembre-ottobre 2024, confrontandosi con il Dicastero Vaticano, Società Giubileo e Roma Capitale, con la messa a punto finale dei dettagli tecnici prevista tra giugno e luglio per gli eventi di agosto, spiegano i titolari (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Sicurezza, sindaci lasciati soli” | Calciomercato vista mare

CorriereRomagna: “Un festival da salvare” | “Fellini, niente condizionatori”

Oggi a Rimini

Dalle 10 al palacongressi congresso annuale Ecss

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini musica latonoamericana con Carlos Forero y Cumbia Poder (Sgr live)

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Ciao bambino’ di Edgardo Pistone

Alle 21 a piazzale Adamello ‘International folk dance’

Alle 21,15 al Parco degli artisti Gianluca Gotto presenta ‘Le tre vie del benessere’

Alle 20 al cinepalace di Riccione in anteprima il film ‘La famiglia Leroy’ di Florent Bernard (Cinè in città)

Alle 21 a piazzale San Martino ‘Abissinia Rock’

Alle 20 al viale dei platani di Misano ‘Ciao mare’ con Mirko Casadei

Alle 21 al castello Benelli di Bordonchio il film ‘Tano da morire’ di Roberta Torre presentato da Daniela Persico

Alle 21,30 a piazzale Perugia a Bellaria Igea Marina ‘Hateful flies and Ella & the grove’ (Made in Bim)