BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 10 febbraio 2025

Balneari: “Tutelare le piccole imprese”

L’europarlamentare Stefano Bonaccini chiede modifiche al decreto Fitto. “L’attuale impianto va modificato, ad esempio il rilancio sull’indennizzo, con la beffa che il surplus andrebbe direttamente allo Stato”. Questo, per Bonaccini, “significherebbe trasformare le evidenze pubbliche in aste vere e proprie, con il rischio concreto di snaturare il nostro modello balneare” (ilCarlino).

“Gianni Indino? In radio ha inventato un mestiere che non esisteva”

Doppia pagina di ricordi sul Corriere Romagna. Da Betty Miranda a Gilberto Gattei, che con Indino hanno esordito a Radio Rimini. E ancora l’ex sindaco Andrea Gnassi, l’ex deputato Sergio Pizzolante e altri politici locali (Corriere). I funerali si terranno domani, martedì 11 febbraio, alle 11,30 in cattedrale e saranno celebrati dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi (ilCarlino, Corriere). “Era il nostro super eroe”, il ricordo dei figli sul Carlino.

Truffa bonus, la condanna

La Corte dei Conti ha condannato una 38enne di origini marocchine residente a Russi, un tarantino di 56 anni e un foggiano 62enne residente a Rimini per truffa aggravata ai danni dello Stato. Hanno creato e ceduto un giro milionario di crediti d’imposta fittizi, disposti con il Decreto Rilancio del 2020, per una somma che supera i 6,8 milioni e che dovranno risarcire integralmente. Dovranno versare anche poco più di 2 milioni per danno d’immagine (Corriere).

Misano in lutto

Dichiarato morto ieri mattina il 14enne Mattia Minguzzi, figlio dello chef misanese Andrea, cuoco dell’ambasciata francese a Istanbul. Due settimane fa Mattia era andato al mercato con alcuni amici per comprare una felpa e delle attrezzature per lo skateboard. È stato accoltellato a seguito di un banale scambio di battute (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli show

Domani alle 15,30 in via del Ciclamino a Rimini si terrà l’incidente probatorio per stabilire se il protagonista del video ritenuto prova regina dalla procura di Rimini è davvero Louis Dassilva, al momento unico indagato e in carcere per l’uccisione di Pierina Paganelli. Sia il 34enne senegalese sia il vicino di casa, Emanuele Neri, che ha detto di essersi riconosciuto nel video, dovranno ripercorrere lo stesso tratto per farsi riprendere dalla telecamera della farmacia. L’area sarà blindata e i residenti non potranno uscire di casa (Quotidiano Nazionale).

ilRestodelCarlino: Come dentro un film: domani la prova verità per Louis Dassilva | Bonaccini: “Così dobbiamo tutelare i nostri balneari”

CorriereRomagna: Truffa sui bonus covid Risarcimento milionario | Omag-Mt, le regine di coppa

Oggi a Rimini

Alle 17,15 alla Fondazione Righetti incontro con Stefano Zamagni ‘Economia e politica nella stagione dei grandi cambiamenti’

Alle 21 al teatro degli Atti ‘Esodo. Pentateuco #2’ di Diego Runco