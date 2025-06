BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 10 giugno 2025

Oggi in edicola, 10 giugno 2025

Caro casa: fuga in collina

La popolazione nella provincia è aumentata di appena 19 unità in un anno. A trainare la crescita sono i comuni collinari con meno di 5mila abitanti, che hanno guadagnato 160 residenti. Anche i comuni tra 5mila e 10mila abitanti hanno registrato un saldo positivo di 45 unità. Al contrario, nelle aree più grandi, soprattutto lungo la costa, la popolazione è in calo: Rimini segna un lieve aumento di soli 4 abitanti, mentre i comuni costieri con più di 20mila abitanti (tra cui Bellaria, Cattolica, Riccione e Santarcangelo) hanno perso complessivamente 191 residenti. “Le difficoltà a trovare casa o comunque gli affitti più alti nei comuni lungo la linea di costa probabilmente spinge più cittadini e famiglie a cercare residenza nei Comuni più interni”, spiega l’assessora del comune di Rimini Anna Montini (ilCarlino).

Famiglie in lite: i bambini ne fanno le spese

Sono 357 i minori seguiti dal Servizio sociale territoriale del Distretto di Rimini per problematiche di ‘conflittualità genitoriale’. La maggioranza, 307, è seguita esclusivamente per problematiche di conflittualità tra i genitori, mentre in 40 casi, più gravi, si tratta di bimbi che hanno assistito a scene di violenza. Sono 77 le situazioni in cui i Servizi sociali supportano gli ‘incontri protetti’, il più delle volte disposti dall’autorità giudiziaria (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, scontro sui periti

Gli avvocati dell’indagato per omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva, ieri in aula hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari la sostituzione del professore Michele Vitiello, consulente in informatica fonica, perché l’esperto alcuni mesi fa avrebbe rilasciato un’intervista televisiva a proposito dell’audio dell’omicidio. Il team di esperti nominati dal tribunale avrà il compito di esaminare l’audio della telecamera di un garage vicino al luogo del delitto che ha registrato le urla della vittima e alcune parole su cui gli inquirenti stanno concentrando le indagini (ilCarlino, Corriere).

Paura a Rivabella

Nella notte tra domenica e lunedì una famiglia, madre, padre e due figli piccoli, è scampata a un incedio fuggendo dalla propria abitazione in via Ponte della Priula. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3,45. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, un cortocircuito nella cappa della cucina avrebbe innescato la scintilla che ha dato origine al rogo. Soccorsa da un’ambulanza, la famiglia è stata poi accompagnata al pronto soccorso per lievi intossicazioni da fumo, nessuno è in gravi condizioni (ilCarlino, Corriere).

Riccione, da Radio Deejay a Gerry Scotti

Il noto conduttore televisivo sarà il volto dell’estate riccionese in qualità di protagonista di quattro cortometraggi diversificati per singoli target, uno della durata di un minuto e gli altri rispettivamente di 17, 18 e 30 secondi. All’insegna del claim ‘Riccione mette tutti d’accordo’, Scotti comparirà sui canali social ‘Riccione Welcome’ su Instagram, Facebook e TikTok, attraverso stories e reel (ilCarlino).

La sfilata di Ada

Da giurata a protagonista della tappa santarcangiolese di Miss Mamma, Ada Di Campi, consigliera comunale di Fdi a Rimini, poliziotta in pensione, una delle prime vittime della Uno Bianca. Durante l’evento spinta dagli organizzatori a sfilare, ha accettato con grazia e ironia. “Ho ancora i proiettili in corpo”, racconta al Carlino. “Non cerco visibilità, voglio solo aiutare le donne a ritrovare fiducia. Si può sempre rialzarsi, anche dal più grande dolore”, testimonia Ada (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Dai lidi alle colline, giovani in fuga | Gerry e Martina star dell’estate

CorriereRomagna: Conflitti tra genitori, bambini in pericolo | Casa in fiamme a Rivabella

Oggi a Rimini

Alle 20,45 all’Istituto superiore di Scienze religiose ‘Alberto Marvelli’ incontro con l’economista Stefano Zamagni ‘L’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro: tra opportunità, diseguaglianze e nuove competenze’

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini concerto di Massimo Marches (Sgr live)

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Aragoste a Manhattan’ di Alonso Ruizpalacios

Alle 21 alla spiaggia 65 di Torre Pedrera la ‘Fiesta latina’

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione Vera Gheno nel monologo Grammamanti (Festival del fundraising)

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano concerto dei Swing Generis

Alle 19,30 alla Casa Rossa di Bellaria VIII Premio di Scrittura dell’Accademia Panzininana

Alle 20,45 alla Casa Rossa di Bellaria inaugurazione della mostra ‘Una cosa alata’ a cura di Claudio Ballestracci e Maria Gregorioù

Alle 21,30 alla Casa Rossa di Bellaria spettacolo teatrale di Gianni Clementi ‘Il condor’